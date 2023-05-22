حريق هائل يدمر مبنى البريد التاريخي في مانيلا

القاهرة - بوابة الوسط

دمر حريق هائل مبنى البريد التاريخي في العاصمة الفلبينية مانيلا، على ما ذكرت السلطات الاثنين.

وأُرسلت أكثر من 80 مركبة إطفاء إلى مكان الحريق الذي اندلع الأحد، على ما أفاد المكتب الفلبيني للحماية من الحرائق.

وارتفع دخان أسود كثيف لمئات الأمتار في السماء، بينما أتت النيران على مكتب البريد المركزي في مانيلا.

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واحتاج عناصر الإطفاء إلى أكثر من سبع ساعات للسيطرة على الحريق.

وقال مدير مكتب البريد الفلبيني لويس كارلوس، في حديث إلى راديو «دي زي بي بي»، إن «المبنى احترق بالكامل من الطبقة السفلية إلى طبقته الخامسة».

وأوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.

وكان هذا المبنى الذي شُيد في العام 1926، يُعتبر من «أكبر المباني» في مانيلا، على ما ذُكر في موقعه الإلكتروني.

ودُمر خلال الحرب العالمية الثانية عندما استعادت القوات الأميركية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في العام 1946.