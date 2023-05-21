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غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين يُباع مقابل 600 ألف دولار في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 10:44 صباحا
غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين يُباع مقابل 600 ألف دولار في مزاد
الغيتار الذي حطّمه كورت كوبين معروض لدى دار جوليانز للمزادات في كاليفورنيا - 2 مايو 2023 - أ ف ب
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بيع غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين، أحد أعضاء فرقة «نيرفانا»، لقاء 600 ألف دولار، في مبلغ فاق سعره التقديري بمرات عدة، على ما أفادت دار «جوليانز» للمزادات. 

وكان كودي فريدريك من دار «جوليانز» قال في حديث سابق إلى وكالة «فرانس برس» إنّ الغيتار الأسود، وهو من نوع «فيندر ستراتوكاستر»، أُعيد جمع أجزائه، لكن العزف عليه لم يعد ممكناً.

وهذا الغيتار موقّع من أعضاء الفرقة الثلاثة خلال فترة شهرتهم العالمية.

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ولفتت دار «جوليانز» إلى أنها توقعت أن يُباع الغيتار لقاء 60 ألف دولار في المزاد الذي انعقد في هارد روك كافيه في نيويورك. وأضافت في بيان «إلّا أنّ الآلة الموسيقية بيعت مقابل 595 ألف دولار»، واصفةً هذا المبلغ بـ«المذهل».

وكان فريدريك قد أشار لوكالة «فرانس برس» إلى إمكانية رؤية الكسور والأضرار التي طالت الغيتار نتيجة تحطيمه على المسرح.

علاقة زوجية مضطربة وانتحار
وأضاف «أنّ كورت كوبين كان غاضبا عندما كان يعزف على خشبة المسرح، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الطريقة التي تعامل بها مع آلاته الموسيقية».

وكان كوبين مدمنا على المخدرات ويعاني اكتئابا، كما أن علاقته مع زوجته كورتني لوف كانت مضطربة، وانتحر في أبريل العام 1994.

ويتضمّن المزاد الذي يستمر ثلاثة أيام ويُختتم الأحد، قطعا تذكارية تعود إلى مسيرة إيدي فان هالين وإلفيس بريسلي وفريدي ميركوري وبيل وايمان وجانيت جاكسون.

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