الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

القاهرة - بوابة الوسط

تجري شرطة إحدى مناطق نيوجيرسي تحقيقا في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة بصورة غير قانونية، داخل غابة صغيرة في ولاية نيوجيرسي.

تعود الحادثة التي تناولتها الصحف المحلية وصحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا، إلى الأسبوع الفائت، بعدما نشر شخص كان يتنزه في المنطقة صورا عبر «فيسبوك» تظهر أكواما من المعكرونة ملقاة في غابة صغيرة، تحديدا على حافة مجرى مائي في مدينة أولد بريدج المحاذية لمدينة نيويورك.

عناصر من الشرطة والبلدية يحققون في الواقعة

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول في البلدية هيمانشو شاه، قوله إن «مئات الكيلوغرامات من المعكرونة غير المطبوخة أُفرغت من عبواتها وأُلقيت على حافة المجرى المائي». وبمجرد التحقق من صحة الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل، أرسل موظفون من البلدية وعناصر من الشرطة إلى مكان الواقعة.

ويسكن ولاية نيوجيرسي المحاذية لولاية نيويورك عدد كبير من المجموعات المتحدرة من أوروبا كأميركيين من أصل إيطالي. وفي أقل من الساعة، جُمعت هذه الكميات من المعكرونة التي بدأت تتعفن، حسب البلدية التي أكدت أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا بالواقعة.

وشاعت تكهنات في منطقة «أولد بريدج» التي تضم 65 ألف نسمة، بأن هذه المعكرونة هي من مخزون أحد المطاعم أو كانت ستُستخدم في طلبية كبيرة ألغيت.