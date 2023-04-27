وفاة مقدم البرامج الأميركي الشهير جيري سبرينغر عن 79 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي مقدّم البرامج الحوارية الأميركي جيري سبرينغر عن عمر يناهز 79 عامًا، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أميركية عدّة. ويُعرف سبرينغر ببرنامجه المثير للجدل الذي طغت عليه المشاحنات الجسدية.

وتوفي سبرينغر بسلام في شيكاغو بعد مرض قصير، وفقاً لموقع «تي إم زي» نقلاً عن مصدر عائلي.

وقالت مصادر أخرى للموقع، إنّه كان يعاني من سرطان البنكرياس، الذي جرى تشخيصه قبل بضعة أشهر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبدأ برنامجه «ذي جيري سبرينغر شو» (The Jerry Springer Show) في سبتمبر 1991، ثمّ أُوقف بعد 27 عامًا، غير أنّه تحوّل في هذا الوقت إلى رمز للبرامج «الهابطة»، بحسب وصف الوكالة.

من هو جيري سبرينغر؟

وكان في البداية برنامجًا حواريًا كلاسيكيًا، ركّز على القضايا الاجتماعية والحياة السياسية الأميركية. كما كان جيري سبرينغر محاميًا وسياسيًا، كما تولّى منصب رئيس بلدية سينسيناتي في ولاية أوهايو الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة لمدّة عام، في 1977.

ولكن بعد عدّة سنوات، غيّر هذا الابن من مهاجرين يهود ألمان نبرة برنامجه بشكل جذري، وتحوّل إلى البحث عن الإثارة بأيّ ثمن من أجل استقطاب الجمهور. وفي معظم الحلقات، كان الضيوف يحضرون للحديث عن مشاكلهم الزوجية أو العائلية، أو حتى لفضح الخيانات الزوجية والخداع.

وبتوجيه من جيري سبرينغر، كان النقاش ينتهي بانتظام إلى صراعات، حيث يقوم حرّاس الأمن في بعض الأحيان بالتدخل والفصل بين الأشخاص المتخاصمين.

في نهاية التسعينات، حصل البرنامج على أفضل تقييم من الجمهور، متقدّمًا على برنامج «أوبرا» الحواري الذي تقدّمه أوبرا وينفري.