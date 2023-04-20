ترينتينو الإيطالية تقرر قتل دب هاجم متنزها

القاهرة - بوابة الوسط

بعد الإمساك بأنثى دب قتلت أحد ممارسي رياضة الجري في أبريل، أعلنت سلطات مقاطعة ترينتينو في شمال إيطاليا إصدارها قرارا بقتل دب هاجم شخصا كان يتنزه في مارس وأصابه بجروح.

وذكر بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن القرار الموقع من رئيس المقاطعة التي تتمتع بحكم ذاتي، ماوريتسيو فوغاتي، ينص على «التخلص من الدب إم جاي 5 عبر قتله». وهاجم هذا الحيوان في الخامس من مارس رجلا على أحد طرق وادي رابي وأصابه بذراعه ورأسه. وجرى لاحقا تحديد هوية الدب من خلال تحليل الآثار الجينية على الضحية.

وأكدت سلطات المقاطعة أن إخضاع الحيوان للقتل الرحيم يندرج ضمن «الحاجة إلى حماية الصحة العامة وسلامة» السكان في المنطقة الجبلية والحرجية من ترينتينو التي تضم نحو 120 دبا.

هل يثير القرار خلافا في إيطاليا؟

ويُحتمل أن يثير قرار سلطات ترينتينو خلافات في إيطاليا، إذ تدين المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الحيوان الطريقة التي تعتمدها السلطات المحلية في المقاطعة لإدارة الحياة البرية.

وأمسكت السلطات ليل الاثنين- الثلاثاء بالدبة «جاي جاي 4» التي قتلت في الخامس من أبريل الشاب أندريا بابي عندما كان يمارس الهرولة في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس.

ورغم طلب سلطات المقاطعة إخضاع «جاي جاي 4» إلى القتل الرحيم، إلا أن المحكمة الإدارية في ترينتو أوقفت موقتا العمل بهذا الطلب.