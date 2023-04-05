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موردوخ يفسخ خطوبته بعد أقل من شهر على عقدها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 01:07 مساء
موردوخ يفسخ خطوبته بعد أقل من شهر على عقدها
روبيرت موردوخ يتابع مباراة في كرة المضرب ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك، 10 سبتمبر 2017. (أ ف ب)
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فسخ الملياردير روبيرت موردوخ، صاحب مجموعة «نيوز كورب» الإعلامية العملاقة، خطوبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة عقدها، وفق ما ذكرت مجلة «فانيتي فير» الأميركية.

وسبق أن حدد قطب الإعلام (92 عامًا)، المولود في أستراليا والحائز الجنسية الأميركية منذ العام 1985، موعدًا للزواج من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجليس تبلغ 66 عامًا. وقد روى في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لجريدة «نيويورك بوست»، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه طلب يدها للزواج في يوم عيد القديس باتريك في 17 مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن مجلة «فانيتي فير» نقلت عن مقربين من موردوخ أن الخطوبة فُسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته. وكان مقررًا أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف. وقد تطلّق روبيرت موردوخ في أغسطس 2022 من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء الأميركية جيري هال، بعد حياة مشتركة استمرت ست سنوات.

ثروة موردوخ
ويملك موردوخ، الذي تقدر «فوربس» ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية، خصوصًا في الولايات المتحدة حيث له شركات تدير قناة «فوكس نيوز» الإخبارية النافذة وجريدتي «ذي وول ستريت جورنال» الاقتصادية و«نيويورك بوست» اليمينية في نيويورك. ويملك موردوك أيضًا في بريطانيا جريدتي «ذي صن» و«تايمز»، فضلا عن جرائد في أستراليا.

وتزوج الملياردير بين 1956 و1967 من باتريشا بوكر، وهي مضيفة جوية أسترالية، ثم ارتبط بزواج ثانٍ لأكثر من ثلاثين عامًا حتى سنة 1999 من الصحفية البريطانية أنّا مان التي تقاضت أكثر من مليار دولار إثر انفصالها عنه، حسب معلومات صحفية نُشرت حينها.

وبعد بضعة أيام على طلاقه الثاني، تزوج موردوخ من ويندي دينغ، وهي سيدة أعمال من أصول صينية متخرجة في جامعة يال، إلى حين طلاقهما في نيويورك سنة 2013. ولروبيرت موردوك ستة أبناء من زيجاته المختلفة.

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