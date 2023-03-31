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هاري يمثل أمام المحكمة مجدداً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 04:21 مساء
هاري يمثل أمام المحكمة مجدداً
الأمير هاري لدى وصوله إلى المحكمة العليا في لندن للمشاركة في إحدى الجلسات في إطار دعوى على الدار الناشرة لصحيفة ديلي ميل في 28 مارس 2023 (أ ف ب)
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مثل الأمير هاري مجدداً، الخميس، في لندن أمام القضاء البريطاني في اليوم الرابع والأخير من الجلسات في إطار دعوى رفعها النجل الأصغر للملك تشارلز ومشاهير آخرون يتهمون فيها صحيفة «ديلي ميل» الشعبية بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.

- ظهور مفاجئ للأمير هاري في المحكمة العليا بلندن

وقال القاضي ماثيو نيكلن خلال جلسة المحكمة العليا في لندن إنه سيصدر قراره في موعد لاحق. وتركزت الجلسة على مسألة إجراء أو عدم إجراء محاكمة في هذه القضية بناء على الدعوى التي رفعها عدد من المشاهير بينهم أيضا المغني إلتون جون والممثلة ليز هيرلي على دار «أسوشيتد نيوزبيبر» «إيه إن إل»، ناشرة «ديلي ميل»، ويتهمون فيها الجريدة بالتنصت عليهم أو باستخدام محققين خاصين لجمع معلومات عنهم، وفق «فرانس برس».

وكان الأمير الذي أسهب أخيرا في التحدث علنا عن علاقته السيئة مع بقية أفراد العائلة الملكية أحدث مفاجأة الإثنين بمثوله شخصيا أمام المحكمة العليا في لندن.

 حرب على الصحف الشعبية
ويخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية، إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير العام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغن ماركل التي رفع وإياها عدداً من الدعاوى على وسائل الإعلام.

وفي الدعوى الحالية، يتهم هاري والمشاهير الآخرون الدار الناشرة لصحيفة «ديلي ميل» بأنها كلفت 19 محققاً خاصاً بتنفيذ سلسلة من الأعمال غير القانونية بين عامي 1993 و2011 وفي سنوات لاحقة أيضا.

إلا أن الدار تنفي هذه الاتهامات وتعتبر أنها لا تستند إلى أي «دليل موثوق به».

واهتزت الصحافة الشعبية البريطانية قبل نحو عشر سنوات بسبب فضائح تنصت غير قانوني تُمارس منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويأتي الظهور المفاجئ للأمير هاري في لندن قبل شهر ونيّف من تتويج والده الملك في 6 مايو. وقد انتقل هاري وزوجته ميغن للعيش في الولايات المتحدة بعد انسحابهما من الأسرة الملكية العام 2020، لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيلبيان الدعوة.

وبعد عرض فيلم وثائقي عن هاري على «نتفليكس» في ديسمبر، أصدر الامير كتاب مذكراته المثير للجدل «سبير» (الاحتياطي) في أوائل يناير، تحدث فيه عن تفاصيل انهيار علاقته بوالده وشقيقه وليام.

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