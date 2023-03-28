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كمبوديا تكافح لحماية دلافين الإيراوادي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 01:27 مساء
كمبوديا تكافح لحماية دلافين الإيراوادي
دلفين من نوع دلافين الإيراوادي في نهر ميكونغ في كمبوديا بتاريخ 17 فبراير 2023 (أ ف ب)
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في مشهد مذهل لكنه نادرا، تخرج مجموعة من دلافين الإيراوادي المهددة، بالانقراض، رؤوسها من مياه نهر ميكونغ العكرة لتتنفس.

وكانت المملكة أعلنت أخيرا عن إجراءات صارمة لمكافحة الصيد في نهر ميكونغ، محاولة الحد من أعداد الدلافين المصطادة أو التي تقتل من غير قصد، وفق «فرانس برس».

- مناطق لحماية دلافين نهر ميكونغ في كمبوديا

لكن كيف يمكن في كمبوديا التي تعد بلدا فقيرا، جعل السكان يطبقون الإجراءات على نهر يبلغ عرضه عشرات الأمتار ويضم جزرا صغيرة وتحده شجيرات كثيفة؟

يقول فون فارونغ، أحد سكان منطقة كراتييه (شرق)، وهو يبحث عن شباك خيشومية غير قانونية في المياه «نخشى عدم تمكننا من حماية» الدلافين.

عامل القتل الرئيسي للدلافين
وتشكل الشباك التي تترك في المياه لفترات طويلة وتعلق فيها الأسماك التي خسرت حاسة النظر، عامل القتل الرئيسي للدلافين في نهر ميكونغ، بحسب المدافعين عن البيئة.

فون فارونغ هو أحد الحراس السبعين الذين يتولون حراسة مساحة 120 كيلومترا من نهر ميكونغ بين كراتييه والمنطقة الحدودية مع لاوس.

وبسبب النقص في أعداد الموظفين، غالبا ما يواجه الحراس صعوبات في عملهم لأن الصيادين عددهم كبير ومنظمون ومجهزون بقوارب أفضل.

ويقول فارونغ «عندما نجري دوريات ليلا، لا يخرج الصيادون، لكن عندما نعود إلى منازلنا في الصباح، يبدأون في ارتياد النهر».

ويبلغ الراتب الشهري الأساسي للحراس 65 دولارا، وهو مبلغ لا يكفي لسد احتياجاتهم، علما أنهم يحصلون على خمسة دولارات إضافية في اليوم من الصندوق الدولي لحفظ الطبيعة.

دلافين الإيراوادي
وكانت دلافين الإيراوادي التي تتميز برؤوسها المستديرة وأنوفها القصيرة، تصل إلى دلتا ميكونغ في فيتنام، على بعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب.

وتسبب الصيد الجائر والنفايات البلاستيكية بنفوق أعداد كبيرة منها، بالإضافة تقلص موائلها بسبب السدود والتغير المناخي اللذين أثرا بصورة كبيرة على مستويات المياه في النهر.

وشهدت أعداد دلافين الإيراوادي في نهر ميكونغ انخفاضا من مئتي دلفين العام 1997 إلى 89 حيوانا في العام 2020.

ويشير الصندوق الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن هذا النوع من الدلافين موجود فقط في نهرين آخرين هما إيراوادي في بورما وماهاكام في جزيرة بورنيو الإندونيسية.

وصنفت الأنواع النهرية الثلاثة ضمن الحيوانات المهددة بشكل حرج بالانقراض.

ويسجل وجود كبير لدلافين إيراوادي على بعض سواحل جنوب وجنوب شرق آسيا ولكن ليس في المياه العذبة، وتعتبر مهددة بالانقراض أيضا.

مناطق محمية
نفق أحد عشر دلفينا من نهر ميكونغ خلال العام الفائت، لكن نفوق ثلاثة من صغار هذه الدلافين في غضون أسبوع خلال ديسمبر، حرك المدافعين عن البيئة بصورة خاصة.

ويقول المدير الوطني الصندوق الدولي لحفظ الطبيعة في كمبوديا، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن نفوق الدلافين الثلاثة الصغيرة يمثل «مؤشرا مقلقا»، داعيا الحكومة إلى «التحرك واستثمار موارد إضافية» لإنقاذ الدلافين التي تشكل 70% من أعدادها حيوانات كبيرة عاجزة عن التكاثر.

ومنذ نهاية فبراير، صدر قانون جديد يحظر كل عمليات الصيد داخل مناطق حماية معينة.

ويواجه المخالفون عقوبة قد تصل إلى السجن عاما واحدا في حال استخدموا شباكا خيشومية، وما يصل إلى خمس سنوات إذا اعتمدوا الصيد الكهربائي في المناطق المحمية.

قرية كامبي
وفي إحدى هذه المناطق المحيطة بقرية كامبي، يجول 24 حارسا ضمن دوريات خلال الساعات الأربع والعشرين على مساحة 22,4 كيلومترا مربعا.

ويقول المسؤول عن الحراس المحليين موك بونلورك «نعتقل من يرمون شباكهم في المناطق المحمية. وإذا مارسوا الصيد الكهربائي، فلن نرحمهم وسنحيلهم إلى القضاء».

ويبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، إذ لم يسجل نفوق أي دلفين خلال الأسابيع الأخيرة.

وتابع بونلورك «أعلمنا مشغلو قوارب سياحية أن دلفينا صغيرا ولد قبل أيام قليلة».

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