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منع «غاز الضحك» في بريطانيا.. قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 12:00 مساء
منع «غاز الضحك» في بريطانيا.. قريبا
كبسولات من أكسيد النيتروجين المعروف بـ«غاز الضحك» في مدينة ليل الفرنسية في يناير 2019 (أ ف ب)
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تعتزم الحكومة البريطانية حظر مادة أكسيد النيتروجين المعروفة بـ«غاز الضحك» قريبا، والتي تحظى بشعبية متزايدة، حسب ما أعلنت الحكومة المحافظة.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، مايكل غوف، لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الأحد، «أي شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة رأى هذه العلب الفضية الصغيرة».

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وأضاف الوزير أن المستخدمين «لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضا مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتسهم في السلوك المعادي للمجتمع»، وفق «فرانس برس».

وتابع مايكل غوف «لهذا السبب نحتاج إلى تضييق الخناق على المظاهر الجديدة لتعاطي المخدرات، وعبوات غاز الضحك هذه آفة متنامية».

الأغراض المناسبة
وتسعى الحكومة إلى جعل بيع هذه العبوات مسموحا فقط «للأغراض المناسبة». ويُستخدم أكسيد النيتروجين في الأساس من المجتمع الطبي كمخدر، وأيضا في شفاطات المطبخ.

في نوفمبر، حذر مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان من زيادة «مقلقة» في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروجين في مناطق معينة من أوروبا.

هذه الشعبية المتزايدة، خصوصا بين الشباب، مردها بشكل رئيسي إلى توافر هذه المادة بسهولة وسعرها المنخفض. ويُعرف هذا الغاز بآثاره النفسية على المدى القصير، بعد ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه.

في هولندا، حُظرت حيازة وبيع أكسيد النيتروجين منذ الأول من يناير.

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