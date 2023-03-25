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يحرق حبيبته حية في طريق عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 01:07 مساء
يحرق حبيبته حية في طريق عام
عناصر في شرطة البيرو في 31 أغسطس 2022 أمام سجن سانتا مونيكا في ليما (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة المرأة في البيرو، الجمعة، وفاة شابة أُحرقت حية على طريق عام على يد صديقها السابق المتواري، بعد منازعة استمرت خمسة أيام.

وكانت كاثرين غوميس (18 عاما)، قد أُدخلت السبت الماضي إلى قسم الطوارئ في المستشفى مع حروق تغطي أكثر من 60% من جسمها.

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وقالت الوزيرة نانسي تولنتينو في تصريحات متلفزة «كافحت من أجل البقاء، لكن مع الأسف، فإن حجم الأذى الجسدي الذي طالها لم يسمح للأطباء بإنقاذ حياتها، وقد جرى إعلامنا بوفاتها»، وفق «فرانس برس».

وحسب الشرطة، فإن منفّذ الجريمة هو فنزويلي في سن التاسعة عشرة لاذ بالفرار بعدما أحرق الضحية حية إثر رشها بالبنزين قرب ساحة الثاني من مايو الشهيرة في العاصمة.

وكانت الشابة قد قررت قبل أيام من الجريمة إنهاء علاقتها بالمنفّذ.

مذكرة توقيف
وانتقدت تولنتينو تأخر إصدار مذكرة توقيف في حق المشتبه به حتى يوم الخميس، أي بعد خمسة أيام من الجريمة. وقالت «وعدتني الشرطة ببذل قصارى جهدها للقبض عليه».

ودعت وزيرة المرأة والفئات السكانية الضعيفة، النساء اللواتي «أنهين العلاقة» بشركائهن، إلى ألا يوافقوا على أن يلتقين مع الشريك السابق بمفردهن.

إنهاء العلاقة
وقالت «لا تلتقوهم بمفردكنّ عند الرغبة في إنهاء العلاقة مع شخص عنيف، ولا تصدّقنه عندما يقول، لكنّ دعينا نتكلم لأشرح لك موقفي».

وسجلت البيرو، البلد الذي يعد 33 مليون نسمة، 136 جريمة قتل لنساء سنة 2022، في مقابل 146 سنة 2021، و138 جريمة سنة 2020، وفق بيانات رسمية.

وعلى سبيل المقارنة، في فرنسا التي تعد 67 مليون نسمة، سُجلت 122 جريمة قتل لنساء العام 2021.

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