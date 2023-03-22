  • Alwasat News
Atwasat

أواني الطعام النحاسية تسترجع بريقها في تونس خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 05:12 مساء
أواني الطعام النحاسية تسترجع بريقها في تونس خلال رمضان
واجهة ورشة حرفي متخصص في تلميع الأواني النحاسية بتونس العاصمة، 18 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يقف الحِرفي الشاذلي المغراوي في ورشته بالعاصمة التونسية وسط أباريق وأقدار متراصة هنا وهناك، في انتظاره عملاء دأبوا منذ سنوات على جلب أواني الطبخ النحاسية لطلائها بطبقة من القصدير وتلميعها لاستعمالها في إعداد الأكل خلال شهر رمضان.

والمغراوي «69 عاما» من بين قلة قليلة من الحرفيين المتخصصين في طلاء وتلميع الأواني النحاسية، وفيّ منذ عشرات السنين لورشته التي أنشئت منذ العام 1977 في حي باب الخضراء بالقرب من المدينة القديمة بالعاصمة التونسية، فيما لم يعُد بريق هذه الحرفة يجذب الشباب التونسي الذي هجر الأعمال الشاقة، وفق «فرانس برس».

يحرص التونسيون قبل شهر رمضان من كل عام على حمل كل الأواني المصنوعة من النحاس إلى ورش متخصصة في تنظيفها وطلائها من جديد لتصبح جاهزة لإعداد مختلف الأطباق خلال هذا الشهر.

يكرّر العديد من العملاء وغالبيتهم من النساء اللاتي يقفن في مدخل الورشة، طلب الإسراع بتجهيز أوانيهن قبل أول أيّام رمضان. يرد عليهن المغراوي بينما يعالج نيران موقده: «لن يكون ذلك ممكناً. لدينا طلبات أخرى، وكما ترين أعمل بمفردي».

يُذيب بين أنامله قطعة من القصدير ثم يَطلي بسائلها وعاء ليكشطه لاحقاً ثم يغرقها في سطلٍ كبير من الماء.

أواني البركة
يطلق التونسيون على هذه العملية «القصدرة» وتتمثل في إكساء الآنية بطبقة من القصدير المُذاب لحماية الطعام وحفظه من الأكسدة التي يتسبّب فيها معدن النحاس.

يصبح أثر ذلك «الكسكاس» (وعاء لإعداد أكلة الكسكسي) أو «الكروانة» (وعاء لإعداد الحساء)، جميل الشكل وشديد اللمعان. ويشرح المغراوي أن هذا التقليد «موجود منذ قرون ويبقى دائما حيّا».

تحتفظ الأمّهات التونسيات بأواني النحاس في مطبخهنّ، يرثنها ويورّثنها لحفيداتهن لتكون من بين المستلزمات الأساسية في تجهيز بيوتهن قبل الزواج.

تقول سناء بوخريص «49 عاما» بكل فخر «أشعر بإحساس جميل عندما استعمل الدوزان (قنينة من النحاس) وهو يلمع طوال شهر رمضان». وتضيف بوخريص وهي متخصصة في المحاسبة ومتزوجة منذ 28 عاما «يذكّرني هذا التقليد بالزمن الجميل واستعداد أمي للشهر الفضيل» وتتابع «هذه الأواني الموروثة من أمي فيها بركة».

- التونسي «أشكال» يفوز بـ«الحصان الذهبي» في واغادوغو

لم تتمكّن دليلة بوبكر «53 عاما» وهي ربة بيت، هذا العام إلا من تلميع قطعتين فقط، بينما تُكابد عائلات تونسية أخرى بحثاً عمّا تطبخ وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تمر بها البلاد. وتعلّق قائلة «أصبحت الأسعار جدّ مرتفعة».

تبلغ تكلفة عملية «القصدرة» ما بين 20 ديناراً و200 دينار (بين 6 و60 يورو) وتختلف الأسعار بحسب مقياس حجم الوعاء.

اندثار
تشهد الصناعات الحرفية لأدوات المطبخ تراجعاً بسبب ارتفاع أسعار معدن النحاس في كل أنحاء العالم، لكن وفي المقابل لا يزال ثمة طلب متزايد على تلميع الأواني القديمة في تونس، وفقًا للعديد من الحرفيين.

ينتظر الحرفي عبد الجليل العياري «60 عاما» كل سنة هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان طوال الخمسين عاماً التي قضاها في مهنته داخل ورشته في المدينة القديمة. ويلاحظ أن «العملاء يريدون أن تُجهّز أوانيهم قبل بداية شهر رمضان وتسعد المرأة لكون مطبخها مزينا بأوان نظيفة».

ويضيف بينما يدندن أغنية للفنانة أم كلثوم تُبث من جهاز راديو قديم وضعه في ركن من الورشة «لا يوجد من يريد تعلم هذه الحرفة اليوم. يرفضون العمل وسط ورشة كلّها سواد ويخشون أن يتّسخوا». يقول مبروك رمضان «82 عاما» وهو حِرفي يملك ثلاثة محلات في «سوق النحاس» بالمدينة القديمة «لم يعد باستطاعتنا قبول مزيد من الطلبات».

وسط هذا السوق الشهير بالعاصمة، يعرض حوالي خمسين متجراً مستلزمات المطبخ التي أخرجها الحرفيون بحلّة وتصميم جديدين. ومع اقتراب شهر رمضان يشتري التونسيون أواني للطهو وإعداد القهوة وأباريق للشاي وأكوابا صغيرة وقدورا. كما يعرض رمضان للبيع أواني قديمة. «إنها مثل المجوهرات بالنسبة لبعض العملاء»، في تقدير الحرفي الذي يعرب عن أسفه لعدم اكتراث أبنائه بأهمية هذه المهنة.

وثمّة حسرة لدى المغراوي الذي اشترى بنفسه ورشته قبل عشرين عاماً من ورثة صاحبها الذين لم يعد لديهم رغبةً فيها. ويقول «في كل مرة نفقد زميلاً في الحرفة، يكون ذلك خسارة لهذه المهنة وخطوة نحو اندثارها». يكشف عن يديه الملطختين بالسواد والمتضررتين بأخاديد عميقة ويخلص إلى أن «الجيل الجديد يبحث عن عملٍ سهلٍ ولا يحب أن يرى هذا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟

«تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟
المحلة أوباري يواجه تحدي طمينة في نهائي كأس القدم المصغرة

المحلة أوباري يواجه تحدي طمينة في نهائي كأس القدم المصغرة
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «JEHAD & JGRAM»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «JEHAD & JGRAM»
غوتيريس يدعو لاستلهام قيم رمضان لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا (فيديو)

غوتيريس يدعو لاستلهام قيم رمضان لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا (فيديو)
انتقادات لوضع آخر غوريلا بالأسر في تايلاند

انتقادات لوضع آخر غوريلا بالأسر في تايلاند
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه
«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية (فيديو)

«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية ...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه

تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟

هل تحبط الخلافات الأوروبية حول إدارة الهجرة مهمة «إيريني»؟
كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!

كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!
«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين

«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين
قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار في رمضان

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار ...
النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي

النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في...
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان

السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان
النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج

النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران

ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي

علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية
كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية
نيويورك تسعى لمنع موضة ركوب سطوح القطارات
نيويورك تسعى لمنع موضة ركوب سطوح القطارات
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية
حاول قتل زوجته فوقع في شر أعماله
حاول قتل زوجته فوقع في شر أعماله
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين...
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية...
الكيلاني تتعهد رعاية «فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الإعاقة الذهنية»
الكيلاني تتعهد رعاية «فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الإعاقة ......
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع ......
المزيد
أواني الطعام النحاسية تسترجع بريقها في تونس خلال رمضان
أواني الطعام النحاسية تسترجع بريقها في تونس خلال رمضان...
انتقادات لوضع آخر غوريلا بالأسر في تايلاند
انتقادات لوضع آخر غوريلا بالأسر في تايلاند...
شاب ليبي يستعيد سمعه بعد 25 سنة عقب علاجه في بنغازي
شاب ليبي يستعيد سمعه بعد 25 سنة عقب علاجه في بنغازي...
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان...
حاول قتل زوجته فوقع في شر أعماله
حاول قتل زوجته فوقع في شر أعماله...
المزيد