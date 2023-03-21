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شاب ليبي يستعيد سمعه بعد 25 سنة عقب علاجه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 09:10 مساء
شاب ليبي يستعيد سمعه بعد 25 سنة عقب علاجه في بنغازي
الشاب حسن الطلمون بجانب والده. (فيديو)
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استعاد شاب ليبي من مدينة زليتن (25 سنة) سمعه لأول مرة منذ ولادته، بعد خضوعه للعلاج بعيادة الساحل التخصصية في مدينة بنغازي. 

وظهر الشاب حسن الطلمون في مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو بجانب والده، وبدا متأثرًا وهو يبكي من الفرح ويحاول الكلام والتعبير عن فرحته.

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وقالت الدكتور حنان البرشة المشرفة على علاجه إن عدم قدرته على الحديث بكلمات غير مفهومة هو بسبب عدم تركيب سماعة له خلال المدة السابقة، وبالتالي يحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب في الجانب اللغوي، وفقًا لحديثها في الفيديو المذكور. 

وتفاعل رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الشاب حسن الطلمون، مستغربين أن يظل طيلة هذه المدة دون علاج أو سماعات، ومشيدين في  الوقت نفسه بالفريق الطبي الليبي الذي أشرف على علاجه في مصحة الساحل في مدينة بنغازي.

الدكتور حنان البرشة المشرفة على علاج الشاب حسن الطلمون. (فيديو)
الدكتور حنان البرشة المشرفة على علاج الشاب حسن الطلمون. (فيديو)
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