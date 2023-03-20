كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

دُمّر لغم بحري من الحرب العالمية الثانية يزن 150 كيلوغراما، الأحد، وكان عُثر عليه خلال يونيو في أحد مرافئ كرواتيا.

واستلزمت العملية إجلاء مئات السكان من المنطقة، على ما أعلنت سلطات الحماية المدنية المحلية، وفق «فرانس برس».

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وعُثر على هذا اللغم الذي وضعته القوات الألمانية منذ أكثر من 80 عاما، عن طريق الصدفة على عمق 50 مترا في مياه ميناء رييكا (شمال)، خلال أعمال بناء. وكان جزء من اللغم مغطى بالرمال في قاع البحر.

وتعيّن بسبب عملية تدميره، إيقاف حركة المرور في المنطقة وإجلاء 500 شخص من السكان كإجراء احترازي.

وأشار مصوّر في وكالة «فرانس برس» إلى أن غواصين من الشرطة الكرواتية وعناصر من الجيش تولوا تنفيذ المهمة، إذ سحبوا اللغم من المياه ودمّروه.