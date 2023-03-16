البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

القاهرة - بوابة الوسط

أطاح البولدوغ الفرنسي بـ«اللابرادور» من صدارة ترتيب الكلاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة التي كان يحتكرها منذ 31 عاما، إذ تمكن، الأربعاء، من الفوز بهذا اللقب المرموق.

وانتزع البولدوغ الفرنسي للمرة الأولى رأس التصنيف، وبات هذا الكلب الذي يُطلق عليه نادي «أميركان كينل كلوب» الذي تأسس العام 1884 تسمية «فرنشي» (Frenchie) الأكثر شعبية في صفوف الأميركيين، وفق «فرانس برس».

واحتل البولدوغ الفرنسي قمة ترتيب العام 2022 الذي أُعلن عنه في بيان، متقدما على اللابرادور ريتريفر، بعدما كان الثاني وراءه العام 2021، فيما احتفظ كلب غولدن ريتريفر بالمركز الثالث.

وكان «اللابرادور اللطيف» يتبوأ الصدارة طوال 31 عاما، فيما كان البولدوغ الفرنسي الذي أنهى هيمنته هذه السنة في المرتبة الرابعة عشرة العام 2012.

ويعود سبب تقدّم البولدوغ الفرنسي واتساع شعبيته خلال السنوات العشر هذه إلى أن كلاب الـ«فرنشي» تتصف بأنها «مرحة ومتنوعة القدرات ومخلصة ومؤنسة»، حسب جينا ديناردو، رئيسة هذه المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن الكلاب الأصيلة في الولايات المتحدة.

ويستند تصنيف الشعبية الذي يضعه «أميركان كينل كلوب» كل عام إلى عدد الكلاب المسجلة من كل سلالة كلاب.

وتبيّن أن عدد الكلاب المسجلة من نوع البولدوغ الفرنسي زاد 1000% خلال عشر سنوات.

ولأن هذا النوع النادر هو المفضل لدى النجوم الأميركيين، يعيد بعض اللصوص بيع هذه الكلاب الصغيرة الحجم بآلاف الدولارات في السوق السوداء.

فمن نيويورك إلى لوس أنجليس، ومن ميامي إلى شيكاغو، سُجِّلَت زيادة كبيرة في عملية سرقة الكلاب من هذه السلالة.

- سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية

وساهمت في تعزيز شعبية هذا النوع على الأرجح سرقة كلبَي المغنية الأميركية ليدي غاغا «كوجي» و«غوستاف» العام 2021، ثم العثور عليهما سليمين معافين بعدما عرضت النجمة مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يُرشد إليهما.

وفي ديسمبر الفائت، حُكم في لوس أنجليس بالسجن 21 عاما على رجل يبلغ 20 عاما اعتدى بعنف على موظف لدى المغنية الأميركية بهدف سرقة كلبيها.