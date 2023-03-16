  • Alwasat News
Atwasat

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 11:10 صباحا
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
كلب من نوع البولدوغ الفرنسي يضع حقيبة «شانيل» صغيرة خلال أسبوع الموضة في نيويورك، 16 فبراير 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أطاح البولدوغ الفرنسي بـ«اللابرادور» من صدارة ترتيب الكلاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة التي كان يحتكرها منذ 31 عاما، إذ تمكن، الأربعاء، من الفوز بهذا اللقب المرموق.

وانتزع البولدوغ الفرنسي للمرة الأولى رأس التصنيف، وبات هذا الكلب الذي يُطلق عليه نادي «أميركان كينل كلوب» الذي تأسس العام 1884 تسمية «فرنشي» (Frenchie) الأكثر شعبية في صفوف الأميركيين، وفق «فرانس برس».

واحتل البولدوغ الفرنسي قمة ترتيب العام 2022 الذي أُعلن عنه في بيان، متقدما على اللابرادور ريتريفر، بعدما كان الثاني وراءه العام 2021، فيما احتفظ كلب غولدن ريتريفر بالمركز الثالث.

وكان «اللابرادور اللطيف» يتبوأ الصدارة طوال 31 عاما، فيما كان البولدوغ الفرنسي الذي أنهى هيمنته هذه السنة في المرتبة الرابعة عشرة العام 2012.

ويعود سبب تقدّم البولدوغ الفرنسي واتساع شعبيته خلال السنوات العشر هذه إلى أن كلاب الـ«فرنشي» تتصف بأنها «مرحة ومتنوعة القدرات ومخلصة ومؤنسة»، حسب جينا ديناردو، رئيسة هذه المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن الكلاب الأصيلة في الولايات المتحدة.

ويستند تصنيف الشعبية الذي يضعه «أميركان كينل كلوب» كل عام إلى عدد الكلاب المسجلة من كل سلالة كلاب.

وتبيّن أن عدد الكلاب المسجلة من نوع البولدوغ الفرنسي زاد 1000% خلال عشر سنوات.

ولأن هذا النوع النادر هو المفضل لدى النجوم الأميركيين، يعيد بعض اللصوص بيع هذه الكلاب الصغيرة الحجم بآلاف الدولارات في السوق السوداء.

فمن نيويورك إلى لوس أنجليس، ومن ميامي إلى شيكاغو، سُجِّلَت زيادة كبيرة في عملية سرقة الكلاب من هذه السلالة.

- سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية

وساهمت في تعزيز شعبية هذا النوع على الأرجح سرقة كلبَي المغنية الأميركية ليدي غاغا «كوجي» و«غوستاف» العام 2021، ثم العثور عليهما سليمين معافين بعدما عرضت النجمة مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يُرشد إليهما.

وفي ديسمبر الفائت، حُكم في لوس أنجليس بالسجن 21 عاما على رجل يبلغ 20 عاما اعتدى بعنف على موظف لدى المغنية الأميركية بهدف سرقة كلبيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟
حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من الفلسطينيين

حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية
وفاة جدة يونانية اشتهرت بمساعدتها اللاجئين في ليسبوس
وفاة جدة يونانية اشتهرت بمساعدتها اللاجئين في ليسبوس
الشرطي والشيشاني ثنائي يلقى نجاحا على «تيك توك» بالنمسا
الشرطي والشيشاني ثنائي يلقى نجاحا على «تيك توك» بالنمسا
راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي
راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي
أسماك نادرة تغزو شواطئ غزة
أسماك نادرة تغزو شواطئ غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ...
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين...
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية...
المزيد
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر ......
الشرطة الأميركية تقتل حمارا وحشيا بعد هجومه على صاحبه
الشرطة الأميركية تقتل حمارا وحشيا بعد هجومه على صاحبه...
مدرسة أرجنتينية تجيز الحضور بملابس السباحة لمواجهة الحر
مدرسة أرجنتينية تجيز الحضور بملابس السباحة لمواجهة الحر...
أسماك نادرة تغزو شواطئ غزة
أسماك نادرة تغزو شواطئ غزة...
راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي
راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي...
المزيد