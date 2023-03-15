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الشرطة الأميركية تقتل حمارا وحشيا بعد هجومه على صاحبه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 11:18 صباحا
الشرطة الأميركية تقتل حمارا وحشيا بعد هجومه على صاحبه
لقطة من كاميرا مثبتة على جسم شرطي تظهر حمارا وحشيا نافقا بعد إطلاق النار عليه في أوهايو الأميركية، 12 مارس 2023 (أ ف ب)
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يرقد رجل أميركي في المستشفى بعد إصابته بجروح بالغة بعدما هاجمه حماره الوحشي الذي قضى لاحقا بنيران الشرطة، على ما أعلنت سلطات ولاية أوهايو، الثلاثاء.

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي بولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عاما بُترت جراء الهجوم، لافتة إلى أن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح شرطيون آخرون جماح الحيوان، وفق «فرانس برس».

وأفاد نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي أنه لدى وصوله إلى مكان الحادث الذي وقع، الأحد، «هاجم حمار وحشي ذكر ضخم الباب الجانبي على جهة السائق في سيارتي وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية». وقال «بدا أن كليفتون يعاني من نزيف في ذراعه اليمنى أسفل الكوع مباشرة».

بينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار الوحشي ليشكّل تهديدا لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي، رجلا يطارد الحمار الوحشي بعصا. وبعد فشل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في إبعاد الحيوان، أطلق الشرطي النار على الحمار الوحشي في الرأس.

ولم تتضح طبيعة الإصابة الدقيقة لكليفتون. وفيما كتب الشرطي ناثان ولش في تقريره أن «الحمار الوحشي عض ذراع الضحية»، قال ناطق باسم الشرطة نعتقد أن الذراع بُترت.

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وأفادت قناة محلية تابعة لشبكة «إن بي سي» بأن الحمير الوحشية لا تُصنف على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، ومن المسموح تاليا حيازتها في الولاية.

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