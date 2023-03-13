راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدى حوالي 30 شخصا عاريا المطر في ساو باولو البرازيلية على دراجاتهم الهوائية، لتوعية سائقي السيارات «بمدى تعرضهم» لحوادث طرق.

في شارع باوليستا، الأكثر ازدحاما بالعاصمة الاقتصادية للبرازيل، كان معظم راكبي الدراجات عارين تماما، فيما فضل البعض ارتداء ثياب داخلية بسيطة، وفق «فرانس برس».

كان أحدهم يضع على رأسه قبعة «شابكا» الروسية الطراز، فيما لا يغطي جسده العاري غير طلاء أخضر من الرأس حتى أخمص القدمين.

وكانت هذه المجموعة تشارك في «بيدالادا بيلادا» (ركوب الدراجة الهوائية عاريا)، وهي النسخة البرازيلية من حركة «وورلد نايكد بايك» العالمية.

وقال أليس بيزيرا، وهو مصور يبلغ 41 عاما «نحن عراة على أحد أبرز الطرق في أميركا اللاتينية لإظهار أننا معرضون لقوة السيارات وعنفها».

وأضاف «هذه الحركة تظهر للمجتمع مدى أهميتنا. باستخدام الدراجة الهوائية كوسيلة للنقل، نخرج سيارة من الشوارع من شأنها تلويث البيئة».

بدورها، قالت الفنانة أندريسا أغويدا (43 عاما) والمشاركة في هذا التحرك «لا يحترمنا سائقو السيارات عندما نكون على الدراجة، يطلقون أبواقهم ويبدو كأنهم يقولون لنا (تحركوا وإلا سندهسكم)».

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وبحسب دراسة أجرتها الجمعية البرازيلية لطب المرور على الطرق (Abramet) نشرت في يونيو الماضي، فإن أكثر من 16 ألف حادث أدى إلى دخول راكبي دراجات في حالة خطرة المستشفيات بالبرازيل العام 2021.

وستنظم تظاهرة جديدة لحركة «بيدالادا بيلادا» في ريو دي جانيرو، السبت المقبل.