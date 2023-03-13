  • Alwasat News
Atwasat

وفاة جدة يونانية اشتهرت بمساعدتها اللاجئين في ليسبوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 10:55 صباحا
وفاة جدة يونانية اشتهرت بمساعدتها اللاجئين في ليسبوس
مخيم كارا تيبي للاجئين والمهاجرين على جزيرة ليسبوس، 14 أكتوبر 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

توفيت، الأحد، امرأة يونانية تبلغ 93 عاما رُشحت قبل سنوات لجائزة «نوبل للسلام» لتوفيرها المساعدة للاجئين خلال موجة الهجرة الكثيفة إلى أوروبا، وفق ما أفادت وكالة «أنا» الرسمية للأنباء.

واشتهرت إميليا كامفيسي وامرأتان أخريان كبيرتا السن العام 2015 عندما صُورنَ وهم يُرضعن بالزجاجة طفلًا لاجئا بُعيد وصول والدَيه إلى جزيرة ليسيوس بعد رحلة بحرية شاقة ومحفوفة بالمخاطر، وفق «فرانس برس».

وتدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر هرب معظمهم من الحرب الأهلية في سوريا إلى شواطئ أوروبا خلال تلك الفترة.

وأصبحت النساء اليونانيات الثلاث الكبيرات السن، وهن بنات لاجئين يونانيين من تركيا، رمزا لتضامن سكان ليسبوس مع اللاجئين السوريين الوافدين بأعداد كبيرة.

وأشارت وكالة «أنا» للأنباء إلى أن مراسم تشييع كامفيزي ستقام، الإثنين، بقريتها في ليسبوس.

- فائزة بـ«نوبل السلام»: غريتا تونبرغ تستحق الحصول على الجائزة

وسبق أن توفيت الامرأتان الأخريان، إذ رحلت ماريتسا مافرابيدو العام 2019 عن عمر يناهز 92 عاما، فيما وافت المنية إفستراتيا مافرابيدو العام 2022 وهي في السادسة والتسعين.

وقللت النساء الثلاث شأن ما فعلنه، وقالت كامفيسي «كانوا أناسا لطفاء، وكانوا سيبقون موقتا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر ...
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»

شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام ...
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
الكبير يتحدث عن تعديل سعر الصرف والتحديات أمام «المركزي»

الكبير يتحدث عن تعديل سعر الصرف والتحديات أمام «المركزي»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار

حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات

نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
في اليونان.. أنثى نمر أبيض تحت سلة مهملات
في اليونان.. أنثى نمر أبيض تحت سلة مهملات
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث في كوستاريكا
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث ...
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة
تمثال «الإله أوماما» من أصليين يانومامي للفائز بالأوسكار
تمثال «الإله أوماما» من أصليين يانومامي للفائز بالأوسكار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق...
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية...
المزيد
الشرطي والشيشاني ثنائي يلقى نجاحا على «تيك توك» بالنمسا
الشرطي والشيشاني ثنائي يلقى نجاحا على «تيك توك» بالنمسا...
وفاة جدة يونانية اشتهرت بمساعدتها اللاجئين في ليسبوس
وفاة جدة يونانية اشتهرت بمساعدتها اللاجئين في ليسبوس...
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية...
تمثال «الإله أوماما» من أصليين يانومامي للفائز بالأوسكار
تمثال «الإله أوماما» من أصليين يانومامي للفائز بالأوسكار...
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة...
المزيد