  • Alwasat News
Atwasat

راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 03:27 مساء
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية
إحدى أعضاء مجموعة «نورث سي سورف سيسترز» النسائية لركوب الأمواج على شاطئ أوستند في بلجيكا، 11 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

اقتحمت 15 امرأة على أحد شواطئ بلجيكا عباب بحر الشمال الجليدي الحرارة، في تحرك يسعين من خلاله إلى إثبات قدرة المرأة على خوض غمار رياضة ركوب الأمواج التي لا تزال ذكورية جدا، في بيئة «أقل عدوانية» حيالهن.

واحتفلت مجموعة «نورث سي سورف سيسترز» التي تأسست العام 2019 في تاريخ اليوم العالمي لحقوق المرأة، بعيدها الرابع، السبت، على ساحل أوستند (غرب بلجيكا)، وارتدت النساء الخمسة عشرة بزّات غطس وحملن ألواحهن استعدادا لعملية ركوب الأمواج «النسائية» تحت السماء الزرقاء والمشمسة، وفق «فرانس برس».

كانت الفكرة أساسا تجنب الجو «المزعج» أحيانا السائد لدى مجموعات راكبي الأمواج التي يغلب عليها الذكور، على ما أوضحت مؤسِسة المجموعة جوك ديفريز، وهي بلجيكية تبلغ 32 عاما متحدرة من أوستند، لكنها مارست هوايتها المفضلة من إسبانيا إلى جنوب أفريقيا.

وقالت ساخطة «على سبيل المثال، تتوجه امرأة إلى موجة ما، ويُفترَض عادة أن تكون لها الأولوية. لكن الشاب الذي بجانبها يعتقد أنها كامرأة لن تكون قادرة على ركوب هذه الموجة، فيسبقها إليها». واعتبرت أن مواقف كهذه «تستنزف طاقتها».

وإذ أشارت إلى أنه «في بلجيكا الكثير من راكبات الأمواج، ولكنهن يعرفن خصوصا رجالا (يمارسون هذه الرياضة). وهؤلاء يمكن أن يكونوا شديدي الإصرار على (الظفر) بموجة، لكنهّم يملون على المرأة كذلك كيفية ركوب الأمواج» مفترضين أنهم محقون.

أخوة وتضامن
من هذا المنطلق، سعت إلى توفير بيئة أكثر إيجابية تتيح لراكبات الأمواج ممارسة هوايتهن، وتحسين أدائهن، والتواصل اجتماعيا في ما بينهن. وباتت «نورث سي سورف سيسترز» تنظم اجتماعات منتظمة مرات عدة في الشهر خلال الصيف، وبشكل متقطع خلال فصل الشتاء، تضم العشرات من محبّات هذه الرياضة.

- ركوب الأمواج تتحوّل إلى رياضة «خضراء» في جنوب أفريقيا

- الداخلة في الصحراء الغربية من مركز عسكري إلى منتجع لركوب الأمواج

وقالت جوك ديفريز «هنا نكتفي بإسداء النصائح» من دون أحكام، «ونرحّب بالجميع أيا كان المستوى. كلٌّ تصفّق للأخرى وجميعنّ يتبادلن الابتسامات والتشجيع (...) نذهب إلى البحر مع هذه الأشياء الجميلة المشتركة».

وأعربت الألمانية أدا تورنر (39 عاما) التي تتمتع بخبرة 22 عاما في ركوب الأمواج، عن ارتياحها للأجواء اللطيفة بين المجموعة على شاطئ أوستند. وأَضافت أنه على النساء اللواتي يمارسن ركوب الأمواج مع الرجال أن يكن «مدركات القواعد، لأن الجو يمكن أن يصبح عدوانيا نوعا ما (...) إذ يريد بعض الأشخاص احتكار ركوب الأمواج، وإذا اعترض أحد ما طريقهم، من السهل أن يُظهروا غضبا شديدا».

وإذ أقرّت بأنها «رياضة تتطلب قدرا مكثّفا من القوة البدنية، وقد تكون أكثر في متناول الرجال»، شددت على أن «في استطاعة المرأة أن تضاهيهم إذا شاءت ذلك حقا». أما ممارسة النساء ركوب الأمواج في ما بينهنّ، فيوفّر في رأيها إحساسا «بالأخوّة والتضامن والبهجة». وأضافت «في مجموعتنا يدعم بعضنا بعضا، وهي بيئة أقل عدوانية، وثمة قدر أقل من الشعور بالمنافسة».

ولا تزال الفجوة كبيرة بين النساء والرجال في رياضة ركوب الأمواج، إذ أن نسبة النساء من مجموع المنتسبين البالغ عددهم 80 ألفا إلى الاتحاد الفرنسي للعبة العام 2020 مثلا لم تكن تتجاوز 35%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي

«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»

مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»
الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات

نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية
شاهد: الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة ثلجية تسببت في إخلاء مناطق من السكان

شاهد: الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة ثلجية تسببت في إخلاء مناطق من السكان
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
حركة الإصبع الوسطى في ساحة القضاء الكندي
حركة الإصبع الوسطى في ساحة القضاء الكندي
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين
في اليونان.. أنثى نمر أبيض تحت سلة مهملات
في اليونان.. أنثى نمر أبيض تحت سلة مهملات
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث في كوستاريكا
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية...
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ...
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق...
المزيد
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية
راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية...
تمثال «الإله أوماما» من أصليين يانومامي للفائز بالأوسكار
تمثال «الإله أوماما» من أصليين يانومامي للفائز بالأوسكار...
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة...
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث في كوستاريكا
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة ......
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
المزيد