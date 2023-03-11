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«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 02:05 مساء
«هالو 311».. عشرون عاما من الاتصالات الغريبة
هاتف على طاولة في مدينة نيويورك في 15 أكتوبر 2019 (أ ف ب)
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لمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإطلاقها، كشفت خدمة الاتصالات «غير الطارئة» (الخط الهاتفي «311») في نيويورك الأميركية، بعضا من أغرب الطلبات التي تلقتها من بين 525 مليون اتصال.

وقال إريك آدامز، رئيس البلدية الديموقراطي للمدينة الكبرى التي يفوق عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، إن خدمة 311 التي أُطلقت في مارس 2003، «أصبحت موردا لا غنى عنه لدى سكان نيويورك عندما يريدون أن يشتكوا من الضوضاء أو يبلغوا عن مشكلة في النظافة أو أن يعرفوا ما إذا كانت خدمة وقوف السيارات بالتناوب متاحة».

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واحتفالا بالذكرى العشرين، نشرت الخدمة دراسة من تسع صفحات تتضمن أبرز الإحصائيات المرتبطة بهذا الخط المخصص للاتصالات «غير الطارئة»، والذي يختلف عن الخط الساخن 911 المخصص للحالات الأكثر خطورة.

وفيما تعلق بموضوع أكثرية الاتصالات بركن السيارات، بصورة قانونية أو غير قانونية، أو بالضجيج أو بمشكلات مرتبطة بالتدفئة، نشرت البلدية الطلبات العشرين الأكثر غرابة.

هرا يرعب شخصا
واشتكى متصل في بدايات إطلاق الخدمة العام 2003 من أنّ «هرا يرعب شخصا من وراء الباب»، فيما سأل أحدهم في اتصال سنة 2008 «كم من الوقت تستمر مباراة البيسبول؟».

وفي 2022، على الأرجح خلال الخريف، اتصل أحدهم بالخط 311 ليسأل عما إذا كان ممكنا «رش رذاذ على الشجر لمنع أوراقها من التساقط»، فيما طلب متصل من الخدمة في اتصال سنة 2023 أن يحوّلوه إلى «خبير في الأجسام الطائرة المجهولة».

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