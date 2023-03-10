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صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 05:41 مساء
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
مسرح مدينة صبراتة الأثرية يشهد فعاليات الموسم الثالث من احتفالية يوم الكسكسي الليبي، التي تقام في العاشر من مارس سنويًا (فيسبوك)
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شهد مسرح مدينة صبراتة الأثرية، الجمعة، فعاليات الموسم الثالث من احتفالية يوم الكسكسي الليبي، بتدشين طبق كسكسي ضخم، بوزن 2500 كيلو غرام.

ونشرت مفوضية المجتمع المدني مكتب صبراتة، على صفحتها في «فيسبوك» صورًا ومقاطع مصورة توثّق هذا الحدث الذي يؤكد على مكانة هذا الموروث الشعبي لدى الليبيين.

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وقالت المفوضية: «صبراتة تتألق بجمع الليبيين ولم الشمل على موروث شعبي ثقافي نتوارثه جيلًا بعد جيل، حفاظاً على هويتنا الليبية التي نعتز بها.. ورسالة للعالم أن طبق الكسكسي يعتبر جزءًا من تراثنا وموروثنا التقافي أسوة بباقي دول المغرب العربي».

وأوضحت أن «هذا العمل أصبح ينظم شبه سنويًا، حيث أقيم في غدامس عام 2021 وفي قصر الحاج عام 2022 وهذا العام تقرر عمله في صبراتة داخل المسرح الروماني، بآثار صبراتة الأصالة والحضارة والتجدد».

نريد أن نحافظ على كل موروثنا الثقافي
وتحدث عميد بلدية صبراتة، محمد خليفة الحسلوك، في كلمة مصورة، قال فيها «نريد أن نحافظ على كل موروثنا الثقافي وما قدمه لنا الآباء ومن قبلهم الأجداد.. لهذا أحيي المنظمة القائمة على هذا العمل، الذي تنظمه كل عام في العاشر من مارس.. نحتاج لمثل هذه الأمور من وقت لآخر للتنفيس عن أنفسنا».

أما الطاهي الذي تولّى عملية تحضير الطبق العملاق، فقال: «وجبة اليوم هي الأكبر.. استقبال في صبراتة كان رائعًا.. نتمنى أن تقام في كل المدن.. فهي موروث ثقافي قديم.. والكسكسي لدينا مختلف عن بقية دول المغرب العربي، فلدينا ما يقرب من ثمانية أنواع، بينما لدى الدول الأخرى فقط نوعان».

مسرح مدينة صبراتة الأثرية يشهد فعاليات الموسم الثالث من احتفالية يوم الكسكسي الليبي، التي تقام في العاشر من مارس سنويًا (فيسبوك)
مسرح مدينة صبراتة الأثرية يشهد فعاليات الموسم الثالث من احتفالية يوم الكسكسي الليبي، التي تقام في العاشر من مارس سنويًا (فيسبوك)
مسرح مدينة صبراتة الأثرية يشهد فعاليات الموسم الثالث من احتفالية يوم الكسكسي الليبي، التي تقام في العاشر من مارس سنويًا (فيسبوك)
مسرح مدينة صبراتة الأثرية يشهد فعاليات الموسم الثالث من احتفالية يوم الكسكسي الليبي، التي تقام في العاشر من مارس سنويًا (فيسبوك)
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