في اليونان.. أنثى نمر أبيض تحت سلة مهملات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أشهر متنزه يوناني، الأربعاء، العثور على أنثى نمر أبيض صغيرة، متروكة في شارع محاذٍ لحديقة أتيكا للحيوانات قرب أثينا.

وأوضحت الحديقة أن هذه الأنثى البالغة أربعة أشهر والتي كانت موجودة تحت سلة مهملات، كانت مصابة بالشلل على مستوى الخصر، حسب «فرانس برس».

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وقال مؤسس الحديقة جان جاك لوسويور لجريدة «بروتو ثيما»، إن «لا أحد يعرف من أين أتت أو كيف وصلت إلى هذا المكان»، مرجحا أن تكون تُركت الإثنين. وأضاف أن أنثى النمر كانت «في حالة مزرية».

ويصف الصندوق العالمي للطبيعة النمور البيضاء بأنها «تشوه وراثي»، إذ إنها غير موجودة في البرية.

النمور البيضاء

ويظهر لدى النمور البيضاء تحول وراثي يتمثل في ما يسمى الكريات البيضاء، التي تضفي عليها لونها الأبيض المخطط باللون الأسود.

وتضم حديقة أتيكا نحو ألفَي حيوان من 290 نوعا، وتعرضت لانتقادات في العام الماضي بعد هروب شمبانزي من قفصه خلال ساعات العمل، قبل أن يجرى إطلاق النار عليه لأسباب متعلقة بالسلامة العامة.