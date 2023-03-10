إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار مكافحة التمييز بين النساء والرجال، أعلنت إدارة المسابح في العاصمة الألمانية أنه بات في إمكان النساء أن ينزلن عاريات الصدر إلى أحواض السباحة في برلين.

ويأتي هذا الإعلان بعد شكوى تلقاها مكتب برلين لمكافحة التمييز من امرأة، قالت إنها شعرت بالتمييز مقارنة بالرجال الذين يمكنهم السباحة بصدر عار، وفق «فرانس برس».

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وأعلنت الإدارة في بيان «إثر هذه الشكوى، ستطبق إدارة المسابح في برلين في المستقبل قواعدها الداخلية وأنظمة الاستحمام بطريقة تحترم المساواة بين الجنسين».

السباحة بصدر عار

وقالت «السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في المستقبل للإناث أو للأشخاص ذوي صدور أنثوية».

و«رحبت» خدمة الوساطة لمكافحة التمييز في مدينة برلين «بشدة» بهذا القرار.

وقالت مديرة المكتب دوريس ليبشر في بيان «المسألة باتت تتعلق بتطبيق القواعد بطريقة ملموسة والكف عن اتخاذ قرارات طرد أو حظر دخول».