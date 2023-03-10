حركة الإصبع الوسطى في ساحة القضاء الكندي

القاهرة - بوابة الوسط

في حكم أصدره في نزاع بين جارين، اعتبر قاضٍ في مقاطعة كيبيك الكندية أن حركة رفع الإصبع الوسطى تُعتبر من الحقوق الأساسية.

وبرر ذلك بأنها «تندرج في إطار حرية التعبير» حتى لو كانت غير «مهذبة»، وفق «فرانس برس».

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وجاء هذا القرار غداة ضجة أثارها في فرنسا إقدام وزير العدل إريك دوبون موريتي الثلاثاء على حركة «ذراع الشرف» خلال جلسة للجمعية الوطنية.

وبرأ قاضٍ في محكمة كيبيك في قرار من نحو 30 صفحة أصدره في 24 فبراير الماضي، رجلا متهما بمضايقة جاره وتهديده بسبب خلافات بينهما.

تهمة رفع الأصبع الوسطى

وأوقفت الشرطة المتهم نيل إيبستين، وهو مدرس وأب لطفلين، في مايو 2021 بتهمة تهديد جاره ورفع الأصبع الوسطى بوجهه مرتين في إحدى ضواحي مدينة مونتريال.

واعتبر القاضي في حكمه أن «رفع الوسطى بوجه شخص ما ليس جريمة».

وشرح القاضي أن «الإساءة إلى شخص ما ليست جريمة، بل هي تندرج في إطار حرية التعبير»، وهذه الحرية «حق أساسي مكرس في ميثاق الحقوق والحريات الذي يخص جميع الكنديين».

وأضاف «قد لا تكون هذه الحركة متحضرة، وقد لا تكون مهذبة، وقد لا تليق برجل نبيل. ومع ذلك، لا ترتب عليه أية مسؤولية جنائية».