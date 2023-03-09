نفوق دبة قطبية صعقا بالكهرباء في الدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط

نفقت دبة قطبية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات جرّاء تعرضها لصعقة عندما عضت سلكا كهربائيا بعد تمكنها من الخروج من قفصها، حسب ما أعلنت إدارة الحديقة، الأربعاء.

ووقع الحادث، عصر الثلاثاء، عندما نجحت الدبة في مغادرة القفص بتحطيمها حاجزا معدنيا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الحديقة في بيان أن الدبة «أمسكت بعد تجاوزها الحاجز سلكا كهربائيا، ثم قطعته بأسنانها فتعرّضت لصعقة كهربائية».

وأعلن مدير حديقة الحيوانات مادس فروست برتلسن عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمان في قفص الدببة البيضاء.

ولم تشهد هذه الحديقة أي حادثا مماثلا منذ إنشائها العام 1859، مما يجعلها واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في أوروبا.

وأثارت حديقة الحيوانات «زولوغيسك هايف» (Zoologisk Have) في العاصمة الدنماركية ضجة إعلامية العام 2014 بتشريحها علنا أمام أطفال جيفة صغير زرافة نفذ فيه القتل الرحيم.

وأجريَ تشريح لماريوس بعد إعدامه، ثم قُطِّع، وألقيت قطع جيفته للأسود تحت أنظار الأطفال الصغار.

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وأحدثت القضية صدمة لدى الآلاف من المدافعين عن الحيوانات في كل أنحاء العالم، لكن حديقة الحيوانات دافعت عن اللجوء إلى القتل الرحيم.

وفي ديسمبر، تعرضت حديقة حيوانات سويدية لانتقادات حادة بعد هروب عدد من القرود من قفصها.