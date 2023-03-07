سجن ثنائي سرقا زجاجات نبيذ بـ1.6 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت محكمة إسبانية على رجل وامرأة، الإثنين، بالسجن أربع سنوات وأربع سنوات ونصف السنة على التوالي، لإدانتهما بسرقة 45 زجاجة نبيذ استثنائية بقيمة تصل إلى 1.64 مليون يورو.

ومن بين المسروقات، قارورة يعود تاريخها إلى العام 1806 بقيمة 350 ألف يورو، وأخرى من العام 1883 بقيمة 45 ألف يورو، وفق «فرانس برس».

وتعود الوقائع إلى أكتوبر 2021، في فندق ومطعم «أتريو» في كاثيرس (جنوب غرب إسبانيا)، وفق ما ذكرت محكمة المدينة في بيان بشأن هذه الحادثة الشبيهة بقصص الأفلام.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن المدانين هما ملكة جمال مكسيكية سابقة ورجل يحمل الجنسية الرومانية والهولندية، وأوقفا في يوليو 2022 بكرواتيا.

وكان الثنائي قد أجريا حجزا باسم المرأة في فندق باستخدام جواز سفر مزور. وبعد تناول العشاء في مطعم الفندق، قاما بزيارة مع مرشد في قبو النبيذ ثم صعدا إلى الغرفة.

وقرابة الساعة الثانية صباحا، اتصلت المرأة بقسم الاستقبال وطلبت من «الموظف الوحيد الذي كان يعمل حينها» طبقا من السلطة، وفق بيان المحكمة.

وفوجئ الموظف بهذا الطلب، نظرا إلى أن المرأة كانت قد تناولت طعام العشاء الذي تذوقت خلاله 14 طبقا، فرفض التجاوب معها في بادئ الأمر، لأنه يعمل بمفرده في قسم الاستقبال، لكنه وافق على الطلب في النهاية بفعل إلحاح المرأة.

ونجح المتهم في سرقة مفتاح إلكتروني من قسم الاستقبال قبل محاولة الدخول إلى قبو النبيذ، لكنه لم يكن المفتاح الصحيح.

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ولم تكف محاولات الإلهاء التي مارسها الثنائي، إذ عادت المرأة وطلبت طبق حلوى من موظف قسم الاستقبال.

وعاد الرجل إلى قسم الاستقبال، حيث حصل على المفتاح الخاص بالقبو واستولى على 45 قارورة نبيذ «خبّأها في حقيبة ظهر وكيسين كبيرين ثم عاد فورا إلى الغرفة قبل عودة الموظف إلى قسم الاستقبال»، حسب البيان.