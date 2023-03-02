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انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 04:10 مساء
انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال
الكلب «أليكس» يتلقى رعاية عقب انتشاله من تحت الأنقاض في أنطاكية، 1 مارس 2023 (أ ف ب)
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انتُشل كلب من نوع هجين يُدعى «أليكس» من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكية، بعد 23 يوما على حصول الزلزال المدمّر في المدينة الواقعة جنوب تركيا، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وكان «أليكس» عالقا تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير بعيد الساعة الرابعة فجرا وبلغت قوته 7.8 درجة، على ما أظهرت مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وكالة أنباء «دوغان» التركية، وفق «فرانس برس».

وكان صاحب الكلب المدعو مراد أريسي قد سمع نُباح «أليكس» وأعلم بلدية كونيا (وسط) التي أرسلت فريق إنقاذ إلى المكان لانتشال الحيوان.

ويُسمع في أحد مقاطع الفيديو عناصر الإنقاذ وهم يقولون للكلب «أليكس، تعال يا كلبي»، ثم يُتابعون «أحسنت..»، قبل أن ينجحوا في انتشال الكلب الكبير الذي بدا بصحة جيدة.

وتولت جمعية لحماية الحيوانات (هايتاب) إجراء فحوص لـ«أليكس» قبل أن يستردّه صاحبه.

وكانت عناصر الإغاثة في تركيا قد أنقذت مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.

وآخر من تم إنقاذهم من بين الأشخاص الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض في أنطاكية زوجان جرى انتشالهما في 18 فبراير.

- بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

وعُلّقت مذّاك عمليات البحث رسميا في تسع محافظات من أصل 11 تضررت من الكارثة، باستثناء محافظتي هاتاي وكهرمان مرعش القريبتين من مركز الزلزال.

وأودى الزلزال الذي يعتبر أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر، بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سورية المجاورة، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.

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