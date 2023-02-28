اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط

وُجّهت، الإثنين، تهمة القتل إلى زوج عارضة أزياء سابق عُثر على جثتها مقطعة في هونغ كونغ، ولوالده وشقيقه، في جريمة أثارت صدمة كبيرة.

وكان قد عُثر على أجزاء من جثة نجمة شبكات التواصل آبي تشوي التي ظهرت أخيرا على غلاف النسخة الرقمية من مجلة «لوفيسيال موناكو»، في منزل قروي تم استئجاره وتجهيزه خصيصا لتقطيعها، حسب الشرطة، وفق «فرانس برس».

وقال المدعي العام في محكمة كولون بهونغ كونغ، الإثنين، إن الشابة التي يتابع حسابها في «إنستغرام» أكثر من مئة ألف مستخدم، فُقدت منذ الثلاثاء 21 فبراير. وأعلنت الشرطة، السبت، العثور على أعضاء من جسم تشوي داخل ثلاجة.

ومَثُل زوجها السابق أليكس كوونغ (28 عاما) ووالده كوونغ كاو وشقيقه أنتوني كوونغ أمام المحكمة، الإثنين، فيما وُجّهت إليهم تهمة القتل العمد. ويواجه الرجال الثلاثة عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ووُجهت تهمة عرقلة القضاء عبر إتلاف أدلة لجيني لي، وهي حماة تشوي السابقة.

وضبطت الشرطة في موقع الجريمة منشارا كهربائيا ومفرمة لحم تم استخدامهما لتقطيع الجثة، حسب المسؤول في شرطة هونغ كونغ ألان تشونغ.

وقال تشونغ في تصريح للصحفيين، مساء الأحد، «نعتقد أن الضحية تعرضت للهجوم عندما كانت داخل السيارة التي نقلتها إلى مكان الجريمة، وأنها كانت فاقدة للوعي لدى وصولها إلى المنزل».

أعضاء مفقودة

وأوضح المحققون أن تشوي كانت تواجه نزاعات مالية في شأن ممتلكات فاخرة مع زوجها السابق وعائلته.

وكانت تشوي، وهي أم لابنين، قد تطلّقت من كوونغ وتزوجت كريس تام، وهو وريث عائلة ثرية من هونغ كونغ.

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وأشارت الشرطة إلى أن زوجها السابق اعتُقل، السبت، في هونغ كونغ عندما كان يحاول الفرار على متن زورق سريع.

وأُوقف، الأحد، شخص خامس على صلة بكوونغ كاو ومُتهم بتوفير «مساعدة للمجرمين».

وأكد تشونغ أن المشتبه فيهم أُلقي القبض عليهم جميعا، إلا أن المحققين سيواصلون البحث عن أعضاء مفقودة من جثة الضحية.

ورفضت القاضية بيوني وونغ، الإثنين، الإفراج بكفالة عن المتهمين، وأجّلت القضية حتى مايو.