في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة

القاهرة - بوابة الوسط

يُنظم مزاد في كاليفورنيا، 30 مارس، لبيع مجموعة من أجهزة كمبيوتر أنتجتها «أبل» خلال السنوات الخمسين الأخيرة.

وسيتمكن المولعون بمنتجات الشركة التي يملكها ستيف جوبز من حيازة مجموعة من الأجهزة التي تشكل مؤشرا الى كيفية تحول «أبل» أحد أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا، وفق «فرانس برس».

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وتضم المجموعة التي تحمل عنوان «ذي هانسبيتر لوزي فينتدج أبل أركايف» أكثر من 500 جهاز كمبيوتر ومنتج من تصنيع «أبل»، تولى مدرس ورجل أعمال سويسري جمعها مدى عقود.

وقال إريك روزنبلوم من دار «جوليانز أوكشنز» في بيفرلي هيلز إن «هذه المنتجات حظيت كلها برواج كبير في المراحل التي أُطلقت فيها، وقادت تحولا ثقافيا في الوسائل التي نعمل ونتعلم ونتواصل بها، وفي أوقات الفراغ الذي نقضيه».

أبل 2 بلَس

وتضم المجموعة جهاز «أبل 2 بلَس» الذي يعود إلى 1979-1982، وهو مجهز بشاشة ومشغل أقراص وجهاز تحكم، إضافة إلى جهاز «ماك» الأصلي الذي صُنع في العام 1984.

وقال روزنبلوم إن «كل هذه القطع سبقت آيفون وآيباد وآيماك»، مضيفا «من المذهل الاطلاع على تطور أجهزة أبل».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، بيع جهاز «آيفون» يعود إلى العام 2007 ولم يسبق أن استخدمه أحد بأكثر من 63 ألف دولار.