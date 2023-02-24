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سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا يعاقب البريطانيين بـ«اللفت»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 01:27 مساء
سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا يعاقب البريطانيين بـ«اللفت»
سوبر ماركت تابعة لسلسلة سينسبيري في لندن في 20 فبراير 2023 (أ ف ب)
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في واقعة أثارت الكثير من التعليقات الساخرة، حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطنيها على تناول اللفت، في ظل نقصٍ تواجهه المتاجر في أنواع من الفاكهة والخضر.

ولمواجهة هذه المشكلة في الإمدادات، حدد عدد من المتاجر كمية الفاكهة والخضر المسموح للزبائن بشرائها، لكي تُتاح هذه السلع للجميع، وفق «فرانس برس».

وتعود مشكلة التوريد إلى سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، بحسب الاتحاد الوطني للتجار.

- متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

وأعلنت وزيرة البيئة تيريز كوفي أمام البرلمان، الخميس، أن هذه المشكلة قد تستمر «أسبوعين إلى أربعة أسابيع».

وعلقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبي بالقول «إن المتاجر مستمرة في استيراد منتجات كثيرة (...)»، مضيفة «ينبغي أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين».

لترد كوفي «من المهم أن نتأكد من أننا نثمن المنتوجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها»، مضيفة «إن عددا كبيرا من البريطانيين يأكلون اللفت حاليا بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضر مماثلة».

وتابعت «لكنني أدرك أن المستهلكين يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار العام».

ردود فعل كثيرة
وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت «أن تثمن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية، يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودون شراءها».

وشدد الناطق على أن النقص في الخضر والفاكهة ليس ناجما عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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