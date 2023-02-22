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هونغ كونغ تسحب تأشيرة عالم صيني لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 11:02 صباحا
هونغ كونغ تسحب تأشيرة عالم صيني لهذا السبب
العالم الصيني هه جيانكوي يقرأ بيانا أمام الإعلاميين في فندق بالعاصمة الصينية بكين، 21 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات في هونغ كونغ أنها ألغت تأشيرة عمل لعالم فيزياء حيوية صيني سُجن بعدما أثار تنديدا واسعا إثر إعلانه تعديل جينات أجنة للمرة الأولى في العالم، مما ينسف خططه لنقل أبحاثه إلى هذه المدينة.

وكان النبأ المتداول عن منح هه جيانكوي تأشيرة إلى هونغ كونغ، قد أثار غضب المجتمع العلمي، وألقى بظلاله على سياسات الهجرة الجديدة في هونغ كونغ الرامية إلى استقطاب أفضل المواهب في جميع أنحاء العالم، وفق «فرانس برس».

وكان قد حُكم عليه بالسجن العام 2019 بتهمة إجراء تجارب غير قانونية على أجنّة بشرية في ممارسة مثيرة للجدل شهدت ولادة توأمين بجينات معدلة لمنح مناعة ضد فيروس نقص المناعة البشرية.

وقال العالم الصيني الذي أُطلق سراحه في أبريل من العام الماضي، الثلاثاء، إنه حصل على موافقة تأشيرة عمل إلى هونغ كونغ، ولفت إلى أنه يبحث عن جهات جديدة للتعاون معها بغية مواصلة عمله في العلاج الجيني للأمراض النادرة.

وأوضح العالم البالغ 39 عاما للصحفيين في بكين أنه يجري «اتصالات مع جامعات هونغ كونغ وهيئات وشركات في قطاع البحوث». وأضاف «إذا ما أتيحت لي فرص مثيرة للاهتمام، سأدرس إمكان نقل إقامتي إلى هونغ كونغ».

إساءة معاملة
لكن حكومة هونغ كونغ قالت، مساء الثلاثاء، إنها ألغت تأشيرة دخول فرد «أدلى بتصريحات كاذبة» في الطلب الذي قدّمه لها، مضيفة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في القضية.

ولم يذكر بيان الحكومة هه جيانكوي بالاسم، لكنه أشار إلى تفاصيل قضيته.

وأشارت الحكومة إلى أن المتقدمين المستقبليين بالطلبات بموجب سياسة التأشيرات يجب أن يعلنوا ما إذا كان لديهم سجل جنائي، وهو مطلب اعترف المسؤولون بأنه لم يكن مستوفيا عندما قدم هه جيانكوي استماراته.

وأبدى الأستاذ المعروف بمجال الدراسات الجينية في جامعة «بنسلفانيا» الأميركية كيران موسونورو، في وقت سابق «القلق» إزاء قرار منح تأشيرة للعالم الصيني إلى هونغ كونغ. وقال إن «هه جيانكو مجرم مدان» قضائيا، مضيفا «إجراء تجارب على أطفال عبر القيام بتعديلات وراثية كما فعل يمثل إساءة معاملة بنظري».

- مطالب بوقف العلماء المشاركين في إجراء تعديل وراثي على طفلين

وكانت محكمة في شنجن (جنوب الصين) حيث أجرى العالم أعماله، قد حكمت بسجن هه جيانكوي ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة «التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بأجنة بهدف الإنجاب».

وكان هه جيانكوي قد أعلن في نوفمبر 2018 أنه توصل إلى ولادة طفلتين توأمين بعد تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز الذي يحمله والدهما.

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