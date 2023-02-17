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عشاق الطبيعة يستمتعون بـ«شلال النار» في كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 10:25 صباحا
عشاق الطبيعة يستمتعون بـ«شلال النار» في كاليفورنيا
شلال النار في متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا في 15 فبراير 2023 (أ ف ب)
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استمتع المصورون وعشاق الطبيعة، في كاليفورنيا، بمنظر انعكاس أشعة الشمس على «شلال ناري» ضخم عند الغروب، في متنزه يوسيميتي الوطني.

وفي كل عام، ولفترة وجيزة، تضيء أشعة النهار الأخيرة قبل المغيب شلالات هورستايل، في مشهد شبيه بتدفق للحمم البركانية أسفل منحدر إل كابيتان الصخري الشهير، وفق فرانس برس.

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وتجذب هذه الظاهرة السياح من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتستمر بضع دقائق فقط ولا تحصل إلا عند توافر كل الشروط اللازمة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في حديقة يوسيميتي الوطنية سكوت جيديمان: «عندما تغرب الشمس في الزاوية الدقيقة، تنعكس على إل كابيتان».

وأضاف «إنه مزيج من انعكاس الشمس على الماء، وسماء صافية، وتدفق للمياه. إذا توافرت كل هذه الشروط، يحصل السحر».

سنوات الجفاف
وتعرضت كاليفورنيا، مثل جزء كبير من غرب الولايات المتحدة، لسنوات من الجفاف كان لها تأثير قوي على مستوى مياه الأنهار.

إلا أن الأمطار الغزيرة في بداية العام، والتي تسببت في فيضانات قاتلة في مناطق من هذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، رفعت منسوب الأنهار.

وعادت سماء كاليفورنيا إلى زرقتها المعهودة، الأربعاء، ما أتاح لزوار متنزه يوسيميتي متابعة مشهد شلال النار في المكان والوقت المناسبين.

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