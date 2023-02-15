العثور على بقايا بشرية في متنزه باريسي

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر، الثلاثاء، على بقايا جثة بشرية بينها رأس، في متنزه باريسي يرتاده كثيرون، غداة العثور على جزء من جثة امرأة داخل حقيبة، حسب مصدر مطلع على التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن المحققين عثروا على البقايا «صباحا»، أثناء عملية تمشيط كبيرة للمتنزه، وفق «فرانس برس».

وأوضحت النيابة العامة أن «عملية تحديد هوية الضحية جارية»، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها قناة «بي إف إم تي في».

وكان موظفو حدائق ومتنزهات تابعون للبلدية قد عثروا بعد ظهر الإثنين، على بقايا أخرى في متنزه بوت- شومون.

ورصدوا تحت كومة من النفايات، كيسا بلاستيكيا يحتوي على حوض وفخذين تابعتين لامرأة لم يُنزع عنها سروالها الجينز المطبع بالورود الذي كانت ترتديه.

وأُخلي المتنزه الواقع في شمال شرق باريس والذي يرتاده السكان كثيرا، قبل إغلاقه أمام الزوار، الإثنين. وكان العمل بقرار الإغلاق مستمرا، الثلاثاء، حتى يتمكن المحققون من إجراء عملية التمشيط.

- الشرطة البريطانية تنتفض.. والنتيجة «حبة بطاطا»

وأُطلق تحقيق في حادثة قتل، فيما أوكلت التحقيقات إلى القسم الجنائي في الشرطة القضائية الباريسية. وأوضح المصدر المطلع على القضية أن بقايا الجثة يفترض أن تخضع لتشريح.

وأشارت النيابة العامة في باريس إلى عدم التمكن حتى الساعة من تحديد تاريخ مقتل الضحية.