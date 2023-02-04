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المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 10:32 صباحا
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
صورة التقطت في يناير 2020 في أحد مطاعم طوكيو وتبدو فيها قطع السوشي على الحزام النقال الدوّار (أ ف ب)
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يلعق مراهق أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيء على الحزام الناقل... هذا مشهد ضمن سلسلة مزاحات سمجة تسببت في انهيار أسهم عدد من شبكات مطاعم السوشي في البورصة اليابانية، وأدت إلى دعاوى قضائية وضجة شعبية كبيرة.

وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية بكثافة في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو تُظهر هذا النوع من النكات، التي تثير الشكوك في نظافة المطاعم ومطابقتها المعايير الصحية، ووصف هؤلاء هذه الوقائع بأنها «سوشي تيرو»، اختصاراً لعبارة «إرهاب السوشي».

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وتبيّن أن بعض لقطات الفيديو صوّرت قبل أسابيع أو حتى قبل سنوات، وفق «فرانس برس».

وفي مقطع فيديو شوهد نحو 40 مليون مرة على «تويتر»، يلعق زبون شاب زجاجة صلصة الصويا وحافة فنجان شاي ثم يضعه على رف، وبعدها يلعق أصابعه قبل أن يلمس، وهو يضحك ، قطعة سوشي على الحزام الدوّار الذي يحمل القطع وينقلها بين الزبائن.

 مطاعم «سوشيرو»
وأدت هذه اللقطات التي صوّرت في سلسلة مطاعم «سوشيرو» (Sushiro) في غيفو بوسط اليابان ، إلى انخفاض سعر أسهم الشركة الأم للمطعم بنسبة تناهز 5 في المئة يوم الثلاثاء.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى زبائن في سلاسل مطاعم منافسة يضعون الواسابي على أطباق السوشي التي تمر أمامهم، أو يلعقون الملعقة في أوعية الشاي الأخضر المجفف.

إلا أن هذه الحوادث التي يبدو أنها غير متصلة، أثارت ضجة واسعة في اليابان المعروفة بصرامة معاييرها المتعلقة بالنظافة.

وكتب أحد المستخدمين اليابانيين على تويتر «إنه أمر مقزز»، بينما علّق آخر «لا يمكنني الذهاب بعد اليوم إلى مطاعم السوشي ذات الأحزمة الناقلة الدوّارة».

وأعلنت شبكة مطاعم «سوشيرو» في بيان إن الشاب الذي ظهر في الفيديو الواسع الانتشار اعتذر ولكن رُفعت دعوى ضده. وأضافت الشركة: «سنواصل الرد بحزم سواء أمام المحاكم المدنية أو الجنائية».

وأكدت السلسلة أنها استبدلت كل زجاجات صلصة الصويا ونظفت كل فناجين المطعم وعززت إجراءات النظافة.

كذلك أعلنت شبكتا مطاعم أخريان هما «هاما سوشي» و«كورا سوشي»Hama-sushi عن دعاوى قضائية، وقررت إحداهما تركيب كاميرات لمراقبة العملاء.

 

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