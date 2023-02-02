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العثور على قردين كانا مفقودين من حديقة حيوانات دالاس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 11:05 صباحا
العثور على قردين كانا مفقودين من حديقة حيوانات دالاس
صورة غير مؤرخة لقرد إمبراطور تامارين في حديقة دالاس للحيوانات بولاية تكساس الأميركية (أ ف ب)
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عثرت شرطة دالاس، الثلاثاء، على قردين من فصيلة تامارين كانا فُقدا واشتُبه في أنهما سُرقا، وأعادتهما إلى حديقة حيوانات المدينة الواقعة في ولاية تكساس (وسط الولايات المتحدة الجنوبي).

وذكرت الشرطة في صفحتها عبر «تويتر» أن عناصرها عثروا قرابة الساعة 16,50(22,50 بتوقيت غرينتش) على القردين «داخل منزل مهجور في مدينة لانكستر»، الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا جنوب دالاس، وفق «فرانس برس».

وأرفقت الشرطة التي أوضحت أنها تلقت بلاغا عن مكان وجود القردين، تغريدتها بصورة لأحد الحيوانين يظهر فيها «داخل خزانة في المنزل»، وأشارت إلى أن القردين أُعيدا إلى حديقة الحيوانات.

أما حديقة الحيوانات في هذه المدينة النفطية الكبرى بولاية تكساس، والمشهورة بالمسلسل التلفزيوني الذي كان يحمل اسمها، فأكدت عبر «فيسبوك» أن القردين «معافيان»، مشيرة إلى أن «أطباء بيطريين سيفحصانهما».

وكانت الحديقة أبلغت أجهزة الأمن، الإثنين، أن الحيوانين اختفيا.

وقالت شرطة دالاس في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، «نعتقد أن الحيوانين سُرقا عمدا من القفص»، من دون أن تذكر أي مشتبه فيه أو دافع محتمل. وأوضحت أن هذه القرود الصغيرة ذات الشارب الأبيض والتي تنتشر في غابات أميركا الجنوبية «لا تبتعد عموما عن المكان الذي تكون موجودة فيه».

النسر المحبوب
وأشارت إدارة الحديقة عبر «تويتر» إلى أن «قفصهما بدا بوضوح متضررا جراء فعل متعمد».

وغالبا ما تتعرض قرود الإمبراطور تامارين لعمليات سرقة، كما حصل في ملجأ لها في شمال فرنسا العام 2016، وفي جنوب شرقها العام 2011 وفي حديقة حيوانات في بلاكبول البريطانية العام 2014.

وشهدت حديقة دالاس للحيوانات في الفترة الأخيرة حوادث مؤسفة. وعُثر على النسر المحبوب «بين» البالغ 35 عاما نافقا خلال الأسبوع الفائت. ورجّحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجا عن أسباب طبيعية نظرا إلى كونه مصابا «بجرح غير مألوف».

في 13 يناير، هربت أنثى النمر «نوفا» من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج عمدا.

وعُثر على «نوفا» لاحقا سالمة في حديقة الحيوانات، لكن الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضا.

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