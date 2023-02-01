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ولادة رضيع داخل قطار يربط فرنسا بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 11:00 صباحا
ولادة رضيع داخل قطار يربط فرنسا بألمانيا
سكك حديدية فارغة بمحطة مونبارناس في باريس، 19 يناير 2023 (أ ف ب)
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وُلد طفل أُطلق عليه اسم فيليكس، صباح الأحد، داخل قطار فائق السرعة يربط فرنسا بألمانيا، على ما أعلنت شركة «إس إن سيه إف» المشغلة للقطار مع شركة «دوتشه بان» الألمانية، الإثنين.

وقرابة الساعة الثامنة صباحا وبعد ساعة واحدة من مغادرة قطار «آيس 9571» باريس، أُبلغ سائق القطار بأن إحدى الراكبات تعاني انقباضات وخسرت ماء الجنين، فأبلغ بدوره مركز التشغيل الذي يدير خط القطارات الفائقة السرعة الشرقية، وفق «فرانس برس».

وأشارت ناطقة باسم الشركة إلى أن نداء أُطلق من القطار أعقبه حضور طبيب لمساعدة المرأة الحامل المقيمة في ألمانيا.

وتوقف القطار استثنائيا عند الساعة 8,10 صباحا في محطة لورين بلوفينييه في موسيل، ليتمكن عناصر الإغاثة من توفير الرعاية اللازمة للراكبة. وقالت الناطقة «بسبب حالة طوارئ، جرت عملية الولادة داخل القطار».

وأوضحت أن «الأمور سارت بصورة جيدة» والرضيع الذي ولد عند الساعة 9,10 صباحا سُمي فيليكس وتولى رجال الإنقاذ نقله ووالدته إلى مستشفى.

واستأنف القطار الذي كان يُفترض أن يتوجه من باريس إلى شتوتغارت، رحلته متأخرا ساعة وعشرين دقيقة.

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