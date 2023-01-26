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وفاة المهندس المعماري الهندي بالكريشنا دوشي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 12:40 مساء
وفاة المهندس المعماري الهندي بالكريشنا دوشي
المهندس المعماري بالكريشنا فيتالداس دوشي أمام منزله في أحمد أباد (أ ف ب)
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توفي عن عمر يناهز 95 عاما المهندس المعماري بالكريشنا فيتالداس دوشي الذي كان العام 2018 أول هندي يفوز بجائزة «بريتزكر» المرموقة، على ما أعلنت عائلته ولجنة الجائزة.

وفارق جوشي الحياة، الثلاثاء، في دارته في أحمد أباد، وهو منزل يحمل اسم زوجته كامالا وتطغى على واجهته القوالب الخرسانية الضخمة التي طبعت الهندسة المعمارية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق «فرانس برس».

وتولى الإعلان عن وفاته استوديو «سانغات» الذي تديره إحدى حفيداته في أحمد آباد ويعمل على حفظ أعماله ونشرها. واعتبرت لجنة «بريتزكر» التي تمنح أرقى جائزة معمارية أن الراحل «ساعد في تشكيل خطاب الهندسة المعمارية في الهند وحول العالم منذ خمسينات القرن العشرين».

وأضافت «من خلال نهجه الأخلاقي والشخصي تجاه البيئة المبنية، طبع الإنسانية في كل الطبقات الاجتماعية» ووصفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه «مهندس معماري لامع وباني مؤسسات مميز».

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لم يحصل بالكريشنا دوشي، وهو رائد في الهندسة المعمارية الحداثية ومدافع قوي عن الإسكان الكريم للطبقات الدنيا، على شهادة رسمية في مهنته، لكنه تدرب مع المهندس المعماري الفرنسي - السويسري الشهير لو كوربوزييه (1887-1965) وتأثر به طوال مسيرته المهنية. واشتهر لو كوربوزييه في الهند بتصميم مدينة شانديغار.

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