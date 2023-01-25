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كلب يقتل رجلا بالرصاص في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 10:45 صباحا
كلب يقتل رجلا بالرصاص في الولايات المتحدة
صورة تعبيرية تظهر شريطا للشرطة الأميركية (أ ف ب)
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قتل كلب بالرصاص صيادا أميركيا كان جالسا في المقعد الأمامي لمركبة «بيك - أب»، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، وسط الولايات المتحدة في الأيام الماضية، على ما قالت الشرطة.

وكان الحيوان موجودا، السبت، في مؤخرة المركبة، حيث كانت توجد «معدات للصيد وبندقية»، عندما «داس على السلاح ما أدى إلى تشغيله»، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في ولاية كنساس الريفية، وفق «فرانس برس».

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الثلاثين، كان جالسا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. و«توفي على الفور متأثرا بإصابته».

ولا يزال التحقيق متواصلا، لكن، حسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ«حادث صيد»، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.

ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب.

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وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصا في الولايات الريفية. حتى إن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.

وتشهد البلاد الكثير من الحوادث المأساوية، بما ينتج أحيانا عن إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة.

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