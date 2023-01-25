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مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 12:50 صباحا
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر
صورة تظهر آثارا من مدينة أثرية كاملة جرى اكتشافها قرب الأقصر، في 24 يناير 2023 (مديرية الآثار في مصر)
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كشفت مصر، الثلاثاء، عن مدينة سكنية أثرية كاملة من العصر الروماني تعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر جنوب البلاد.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن «كنوز» أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، خاصة منطقة سقارة غرب القاهرة، حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتًا أثريًا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

مدينة أثرية كاملة
وأفاد بيان وزارة السياحة والآثار بأن البعثة نجحت «في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي».

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ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أنه جرى العثور خلال أعمال الحفر على «عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي». كذلك جرى العثور على عدد من الورش لصناعة وصهر المعادن، بداخلها عدد من الأواني الفخارية وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وكشفت مصر في وقت سابق من يناير الجاري عن مقبرة ملكية فرعونية جديدة، من المحتمل أنها تعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت البلاد قبل 3500 عام، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية الإنكليزية المشتركة في البر الغربي بالأقصر في جنوب البلاد.

قطاع الآثار نبض السياحة المصرية
وتأمل السلطات المصرية في افتتاح المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري؛ من أجل دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.

وتعرضت السياحة المصرية لضربات متتالية منذ مطلع 2011، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام 2022، ما أثر على وصول الزائرين من البلدين، وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح القادمين إلى مصر.

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