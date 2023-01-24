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«بيتا» تندد باستخدام «سكياباريلي» رؤوس حيوانات مزيفة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 04:55 مساء
«بيتا» تندد باستخدام «سكياباريلي» رؤوس حيوانات مزيفة
جانب من عرض أزياء «شانيل» خلال أسبوع الموضة في باريس، 24 يناير 2023 (أ ف ب)
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نددت منظمة «بيتا» المدافعة عن حقوق الحيوان باستخدام رؤوس حيوانات مزيفة وبحجم طبيعي على فساتين من تصميم دار «سكياباريلي»، التي افتُتح أسبوع الموضة في باريس بعرض لها، الإثنين.

واعتلت منصة عرض الأزياء في «بوتي باليه» العارضة ناومي كامبل مرتدية معطفا على كتفيه رأس ذئب، فيما ارتدت إيرينا شايك تصميما مع رأس أسد غطى القسم العلوي من جسمها. أما نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر التي كانت بين الحضور، فاسترعت انتباه الجميع بارتدائها فستانا مزينا برأس أسد، وفق «فرانس برس».

وأشارت «بيتا» في بيان إلى أن «تأكيد دار سكياباريلي بأن أي حيوان لم يتعرض للأذى خلال تصميم هذه المجموعة، هو تصريح كاذب موضوعيا».

وشددت «بيتا» على أن هذه الفساتين «تمجد الصيد للترفيه»، مستنكرة كذلك استخدام الحرير والصوف اللذين بحسب المنظمة «تُقتل ديدان قز حية وتُستغل خراف» للحصول عليهما.

وأوضح مدير الابتكار لدى الدار «دانيال روزبيري» في المعلومات الموفرة عن العرض، أن هذه الرؤوس التي هي عبارة عن تحنيط مزيف، صُنعت من الريزين ومواد صناعية الأخرى، تجسيدا لـ«دوائر الجحيم التي تخيّلها دانتي». وأشار إلى أن «النمر والأسد والذئب تمثل الشهوانية والفخر والجشع».

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