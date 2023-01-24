غيلاين ماكسويل كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت غيلاين ماكسويل التي حُكم عليها في يونيو الماضي بالسجن 20 عاما بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات، في مقابلة عُرضت، الإثنين، أنها كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين الذي أكدت اقتناعها «بأنه قُتِل».

وصدر حكم إدانة في نيويورك على ماكسويل التي كانت من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب الخبير المالي الأميركي الراحل جيفري إبستين، الذي كان متهما باستغلال عشرات القاصرات جنسيا، وفق «فرانس برس».

وقالت ماكسويل في مقابلة من سجنها في الولايات المتحدة مع قناة «توك تي في» البريطانية عن شريك حياتها السابق «أتمنى بصدق لو لم ألتقه يوما». وأضافت «من الواضح (...) أن كوني كنت أعمل معه وأقضي الوقت معه وأعرفه دمر حياتي وجرح الكثير من الناس الأعزاء علي والذين أحبهم».

وشددت على أنها لم تكن تعرف أن إبستين كان «شنيعا إلى هذا الحد»، مع أن «النظر إلى الوراء يبين بوضوح أنه كان كذلك بالفعل».

وكان إبستين الذي اتُهم بأنه كان يُحضر قاصرات إلى أمكنة إقامته بين 2002 و2005 على الأقل لتقديم خدمات جنسية، انتحر في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس 2019.

ومع أن تشريح الجثة أكد أن إبستين انتحر شنقا، أعربت ماكسويل عن اقتناعها بأنه «تعرض للاغتيال».

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وسبق عرض المقابلة، الإثنين، نشرُ مقتطفات منها، الأحد، ودافعت فيها ماكسويل عن الأمير أندرو، إذ أكدت أن صورة تظهر شقيق الملك تشارلز الثالث مع شابة اتهمته لاحقا بالاعتداء الجنسي «مركبة».

وتتهم الأميركية فيرجينيا جوفري (39 عاما)، الأمير بالاعتداء جنسيا عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت في سن السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وهي أكدت أنها التقته عن طريق إبستين.

وتوصل الأمير البريطاني أندرو، صديق إبستين وماكسويل، إلى اتفاق بالتراضي في 15 فبراير 2022 قضى بدفعه ملايين الدولارات، ما جنبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكل إحراجا كبيرا للعائلة الملكية البريطانية.

غير أن الأمير البالغ 62 عاما، الذي بات منبوذا بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الجنسية الموجهة له، حتى أنه أكد أنه لم يلتق يوما فرجينيا جوفري.