  • Alwasat News
Atwasat

غيلاين ماكسويل كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 02:25 مساء
غيلاين ماكسويل كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين
غيلاين ماكسويل وجيفري إبستين في صورة غير مؤرخة نشرها القضاء في نيويورك، 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت غيلاين ماكسويل التي حُكم عليها في يونيو الماضي بالسجن 20 عاما بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات، في مقابلة عُرضت، الإثنين، أنها كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين الذي أكدت اقتناعها «بأنه قُتِل».

وصدر حكم إدانة في نيويورك على ماكسويل التي كانت من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب الخبير المالي الأميركي الراحل جيفري إبستين، الذي كان متهما باستغلال عشرات القاصرات جنسيا، وفق «فرانس برس».

وقالت ماكسويل في مقابلة من سجنها في الولايات المتحدة مع قناة «توك تي في» البريطانية عن شريك حياتها السابق «أتمنى بصدق لو لم ألتقه يوما». وأضافت «من الواضح (...) أن كوني كنت أعمل معه وأقضي الوقت معه وأعرفه دمر حياتي وجرح الكثير من الناس الأعزاء علي والذين أحبهم».

وشددت على أنها لم تكن تعرف أن إبستين كان «شنيعا إلى هذا الحد»، مع أن «النظر إلى الوراء يبين بوضوح أنه كان كذلك بالفعل».

وكان إبستين الذي اتُهم بأنه كان يُحضر قاصرات إلى أمكنة إقامته بين 2002 و2005 على الأقل لتقديم خدمات جنسية، انتحر في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس 2019.

ومع أن تشريح الجثة أكد أن إبستين انتحر شنقا، أعربت ماكسويل عن اقتناعها بأنه «تعرض للاغتيال».

- غيلاين ماكسويل: صورة الأمير أندرو وفرجينيا جوفري «مركبة»

- محامو الأمير أندرو يطلبون من القضاء حفظ ملف الدعوى «باعتداءات جنسية»

وسبق عرض المقابلة، الإثنين، نشرُ مقتطفات منها، الأحد، ودافعت فيها ماكسويل عن الأمير أندرو، إذ أكدت أن صورة تظهر شقيق الملك تشارلز الثالث مع شابة اتهمته لاحقا بالاعتداء الجنسي «مركبة».

وتتهم الأميركية فيرجينيا جوفري (39 عاما)، الأمير بالاعتداء جنسيا عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت في سن السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وهي أكدت أنها التقته عن طريق إبستين.

وتوصل الأمير البريطاني أندرو، صديق إبستين وماكسويل، إلى اتفاق بالتراضي في 15 فبراير 2022 قضى بدفعه ملايين الدولارات، ما جنبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكل إحراجا كبيرا للعائلة الملكية البريطانية.

غير أن الأمير البالغ 62 عاما، الذي بات منبوذا بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الجنسية الموجهة له، حتى أنه أكد أنه لم يلتق يوما فرجينيا جوفري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحدٍّ رائج على «تيك توك» وراء تسمّم عدد من التلاميذ
تحدٍّ رائج على «تيك توك» وراء تسمّم عدد من التلاميذ
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام ...
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
إنجاب الأطفال معضلة أمام الصينيين لهذا السبب
إنجاب الأطفال معضلة أمام الصينيين لهذا السبب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته...
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي...
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019...
المزيد
غيلاين ماكسويل كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين
غيلاين ماكسويل كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين...
التمييز ضد النساء لا يزال راسخا في فرنسا
التمييز ضد النساء لا يزال راسخا في فرنسا...
غيلاين ماكسويل: صورة الأمير أندرو وفرجينيا جوفري «مركبة»
غيلاين ماكسويل: صورة الأمير أندرو وفرجينيا جوفري «مركبة»...
إنجاب الأطفال معضلة أمام الصينيين لهذا السبب
إنجاب الأطفال معضلة أمام الصينيين لهذا السبب...
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول...
المزيد