  • Alwasat News
Atwasat

تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 01:10 مساء
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
طائرة تابعة لخطوط «إير إنديا» بمطار شاتراباتي شيفاجي ماهراج الدولي في مومباي، 27 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

فُرضت غرامة بقيمة 37 ألف دولار على شركة الخطوط الجوية الهندية «إير إنديا»، بسبب طريقة تعاملها مع حادث اتُهم فيه مدير في مصرف أميركي كان في حال سكر بالتبّول على راكبة، حسب ما أفادت وسائل إعلام هندية، الجمعة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرجل، المسجون حاليا، أقدم خلال رحلة كانت متوجّهة من نيويورك إلى نيودلهي في 26 نوفمبر الفائت، على التبوّل على راكبة تبلغ 72 عاما كانت تجلس في درجة رجال الأعمال، لكن المتهم ينفي ما نُسب إليه، وفق «فرانس برس».

وأوضحت وسائل إعلام محلية، الجمعة والسبت، بأن هيئة تنظيم الطيران المدني في الهند غرمت مدير خدمات الطيران في الخطوط الجوية الهندية 300 ألف روبية (نحو 37 ألف دولار).

أما قائد الطائرة، فعلقت رخصته مدة ثلاثة أشهر «لتقصيره في أداء واجبه» المتمثل قي ضمان السلامة والانضباط في الطائرة.

وسُمح للمتهم، وهو مصرفي هندي يُدعى شانكار ميشرا، بمغادرة الطائرة بعد الهبوط، من دون أن يتلقى أي عقوبة فورية.

- دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

ورفعت الضحية دعوى بعدما أثارت القضية ضجة واسعة في وسائل الإعلام. وأوقفت الشرطة الرجل بعد أسابيع.

وأعلنت مجموعة «ويلز فارغو» المصرفية الأميركية استغناءها عن خدمات شانكار ميشرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عاش على الكاتشاب.. نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما
عاش على الكاتشاب.. نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما
عميدة سن البشرية الجديدة.. إسبانية بعمر الـ115 عاما
عميدة سن البشرية الجديدة.. إسبانية بعمر الـ115 عاما
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا
تحدٍّ رائج على «تيك توك» وراء تسمّم عدد من التلاميذ
تحدٍّ رائج على «تيك توك» وراء تسمّم عدد من التلاميذ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته...
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي...
المزيد
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول...
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر...
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في ......
تحدٍّ رائج على «تيك توك» وراء تسمّم عدد من التلاميذ
تحدٍّ رائج على «تيك توك» وراء تسمّم عدد من التلاميذ...
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا...
المزيد