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قتل أنثى نمر هاربة من إحدى مزارع جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 04:45 مساء
قتل أنثى نمر هاربة من إحدى مزارع جنوب أفريقيا
نمر في إحدى محميات بثلهيم بجنوب أفريقيا، 12 مارس 2022 (أ ف ب)
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تعرضت أنثى نمر هاربة منذ أربعة أيام من إحدى المزارع القريبة من مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، للقتل فجر الأربعاء، بعد هجوم جديد استهدفت فيه كلبا داخل مزرعة مأهولة.

وقال ماندي غريشام، أحد سكان المنطقة، لوكالة «فرانس برس»، «لم يكن أمامنا خيار سوى التخلص منها» لأنها «قتلت كلبا داخل مزرعة تعيش فيها ست عائلات» و«أصبحت خطرة جدا».

وكانت شيبا، وهي أنثى نمر بنغالية تبلغ 8 سنوات، قد هاجمت رجلا عمره 39 سنة استطاع النجاة، وقتلت كلابا وغزالا. وانطلقت عملية بحث عنها تولاها عشرات من عناصر الشرطة ومدافعين عن البيئة وسكان المنطقة، مدعومين بطائرة مسيرة ومروحية.

ونجحت أنثى النمر، السبت، في الخروج من قفصها بعد أن قطع أحد الأشخاص المجهولين سياج المزرعة التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، في أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظا بالسكان.

ورُصدت، الإثنين، قرب المزرعة التي عادت إليها بحثا عن لحوم تأكلها.

وأكدت جمعية جنوب أفريقيا لحماية الحيوان أن «تربية هذه الحيوانات في منطقة سكنية أمر خطير جدا وغير مسؤول».

وتزايدت تربية النمور، الحيوان المهدد بالانقراض، في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

- هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب أفريقيا

وتفتقد جنوب أفريقيا لإحصاء رسمي عن أعداد النمور فيها. وتشير منظمة «فور بوز» غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات إلى أن 10% من الأعداد العالمية (359 نمرا) صُدرت من جنوب أفريقيا بين العامين 2011 و2020.

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