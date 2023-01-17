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هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 04:30 مساء
هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب أفريقيا
نمر مخطط في حديقة تايبيه للحيوانات (أ ف ب)
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هاجمت أنثى نمر هاربة منذ يومين من إحدى المزارع القريبة من مدينة جوهانسبرغ، رجلا وقتلت كلبا وغزالا، على ما حذرت شرطة جنوب أفريقيا، الإثنين.

وأكد الناطق باسم الشرطة ديماكاتسو سيلو، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، نجاة الرجل البالغ 39 عاما. ونجحت أنثى النمر، السبت، في الخروج من قفصها بعد أن قطع أحد الأشخاص المجهولين سياج المزرعة التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، في أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظا بالسكان.

وباشر نحو 40 شخصا بينهم عناصر من الشرطة ومدافعون عن البيئة وسكان المنطقة، بعملية البحث عن النمرة البنغالية البالغة 8 سنوات، مستعينين بطائرة مسيرة ومدعومين بمروحية. ورُصدت النمرة أخيرا، مساء الإثنين.

وعادت أنثى النمر التي رُصدت قرب المزرعة، للبحث عن لحوم تأكلها. وقال غريشام ماندي، أحد السكان، «نحن واثقون من أننا سننجح في القبض عليها وإعادتها».

وعُلّق البحث عن النمرة عند حلول الليل، لأن هذه العملية تنطوي على مخاطر كبيرة في الظلام، حسب ماندي.

وتزايدت تربية النمور، الحيوان المهدد بالانقراض، في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

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وتفتقد جنوب أفريقيا إلى إحصاء رسمي عن أعداد النمور فيها. وتشير منظمة «بور باوز» غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات إلى أن 10% من الأعداد العالمية (359 نمرا) صودرت من جنوب أفريقيا بين العامين 2011 و2020، وبيعت معظمها إلى حدائق حيوانات.

وأكدت جمعية جنوب أفريقيا لحماية الحيوان أن «تربية هذه الحيوانات في منطقة سكنية أمر خطير جدا وغير مسؤول».

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