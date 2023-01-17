تجارة الكوكايين تتسرب ببطء إلى ميناء لوهافر الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

مطاردات بوليسية لعصابات تحاول تهريب حاويات كوكايين، واقتحام مستودعات للاستيلاء على شحنات مخدرات مخفية.. أحداث قد تبدو من أفلام العصابات، لكنها حصلت على أرض الواقع في ميناء لوهافر الفرنسي خلال العام الماضي.

وقال شرطي في الميناء الفرنسي لوكالة «فرانس برس»، «هناك أموال طائلة يمكن جنيها لدرجة أنهم لا يفكرون مرتين قبل خوض مجازفة كبيرة».

ويشكل «لوهافر» أحد أكبر خمسة موانئ للحاويات في شمال أوروبا. وأصبحت محطاته الشاسعة للشحن، حيث يصب نهر السين في البحر، نقطة الدخول الرئيسية للكوكايين إلى فرنسا.

وضُبطت 10 أطنان من المخدرات في أرصفة الميناء في العام 2021، بزيادة 164 في المئة عن العام السابق، مع تدفق موجة هائلة من الكوكايين إلى أوروبا من أميركا الجنوبية.

وأدى الازدياد الكبير في حركة التجارة هذه إلى تصعيد هائل في أعمال العنف والفساد في الميناء، تركز معظمها على عمال التحميل في أرصفة المرفأ البالغ عددهم 2200، وهم الهدف الرئيسي لمافيا تهريب المخدرات.

قائمة أسعار

وشكل عمال الموانئ، المنظمين تحت راية الاتحاد العمالي العام، وهي جهة شيوعية التوجه، منذ فترة طويلة، الحلقة الرئيسية في هذا العالم المؤلف من رافعات عملاقة وجبال من الحاويات الملونة.

وقال مصدر في الشرطة «لا يمكن لأي كان الدخول ببساطة إلى ميناء لوهافر، لذا من أجل إخراج المخدرات، يحتاج المهربون إلى شركاء، معظمهم من العمال على أرصفة» الميناء.

وسُجن كثيرون من عمال الموانئ خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عملهم مع عصابات مخدرات، وظهرت أسماء آخرين في عمليات «تنصت» أجرتها الشرطة على المكالمات الهاتفية.

وأخبر أحدهم محاميه كيف تورط في هذه التجارة غير القانونية. وقال: «في السابق، كنت أجني 200 أو 300 يورو (320 دولارا) شهريا من بيع عطور أو علب سجائر (مسروقة). في أحد الأيام، طلب مني بعض الرجال إخراج بعض الأكياس (من الميناء) مقابل ألف يورو للكيس». وأضاف «بدأ الأمر على هذا النحو».

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في الواقع، وفقا لـ«قائمة أسعار» افتُضح أمرها العام 2017، كان تجار المخدرات يعرضون على عمال الرصيف ما يصل إلى 75 ألف يورو للمساعدة في إخراج حاوية من الميناء، مع 10 آلاف يورو لاستعارة شارة أمنية و50 ألف يورو لنقل حاوية .

وشددت المحامية فاليري جيار، التي دافعت عن كثير من عمال الأرصفة الضالعين في هذه العمليات، على أن «بعض عمال الموانئ يقومون بذلك من أجل المال، لكن معظمهم يتعرض للتهديد أو الضغط». وقالت جيار: «يأتي المهربون إليهم عند بوابات المدرسة أو في المقاهي ويُظهرون لهم صورا لعائلاتهم»، مضيفة «يقولون لهم إنهم إذا لم يفعلوا ما يُطلب منهم، فسيواجهون متاعب. وبمجرد الانخراط في هذه العمليات، لا يمكننهم الخروج منها بتاتا». كما أن العمال الذين يقاومون هذه الطلبات يواجهون أساليب أكثر عنفا.