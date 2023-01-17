  • Alwasat News
Atwasat

تجارة الكوكايين تتسرب ببطء إلى ميناء لوهافر الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:25 صباحا
تجارة الكوكايين تتسرب ببطء إلى ميناء لوهافر الفرنسي
حاويات في ميناء لوهافر الفرنسي، 23 أكتوبر 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

مطاردات بوليسية لعصابات تحاول تهريب حاويات كوكايين، واقتحام مستودعات للاستيلاء على شحنات مخدرات مخفية.. أحداث قد تبدو من أفلام العصابات، لكنها حصلت على أرض الواقع في ميناء لوهافر الفرنسي خلال العام الماضي.

وقال شرطي في الميناء الفرنسي لوكالة «فرانس برس»، «هناك أموال طائلة يمكن جنيها لدرجة أنهم لا يفكرون مرتين قبل خوض مجازفة كبيرة».

ويشكل «لوهافر» أحد أكبر خمسة موانئ للحاويات في شمال أوروبا. وأصبحت محطاته الشاسعة للشحن، حيث يصب نهر السين في البحر، نقطة الدخول الرئيسية للكوكايين إلى فرنسا.

وضُبطت 10 أطنان من المخدرات في أرصفة الميناء في العام 2021، بزيادة 164 في المئة عن العام السابق، مع تدفق موجة هائلة من الكوكايين إلى أوروبا من أميركا الجنوبية.

وأدى الازدياد الكبير في حركة التجارة هذه إلى تصعيد هائل في أعمال العنف والفساد في الميناء، تركز معظمها على عمال التحميل في أرصفة المرفأ البالغ عددهم 2200، وهم الهدف الرئيسي لمافيا تهريب المخدرات.

قائمة أسعار
وشكل عمال الموانئ، المنظمين تحت راية الاتحاد العمالي العام، وهي جهة شيوعية التوجه، منذ فترة طويلة، الحلقة الرئيسية في هذا العالم المؤلف من رافعات عملاقة وجبال من الحاويات الملونة.

وقال مصدر في الشرطة «لا يمكن لأي كان الدخول ببساطة إلى ميناء لوهافر، لذا من أجل إخراج المخدرات، يحتاج المهربون إلى شركاء، معظمهم من العمال على أرصفة» الميناء.

وسُجن كثيرون من عمال الموانئ خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عملهم مع عصابات مخدرات، وظهرت أسماء آخرين في عمليات «تنصت» أجرتها الشرطة على المكالمات الهاتفية.

وأخبر أحدهم محاميه كيف تورط في هذه التجارة غير القانونية. وقال: «في السابق، كنت أجني 200 أو 300 يورو (320 دولارا) شهريا من بيع عطور أو علب سجائر (مسروقة). في أحد الأيام، طلب مني بعض الرجال إخراج بعض الأكياس (من الميناء) مقابل ألف يورو للكيس». وأضاف «بدأ الأمر على هذا النحو».

- المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر

- ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»

في الواقع، وفقا لـ«قائمة أسعار» افتُضح أمرها العام 2017، كان تجار المخدرات يعرضون على عمال الرصيف ما يصل إلى 75 ألف يورو للمساعدة في إخراج حاوية من الميناء، مع 10 آلاف يورو لاستعارة شارة أمنية و50 ألف يورو لنقل حاوية .

وشددت المحامية فاليري جيار، التي دافعت عن كثير من عمال الأرصفة الضالعين في هذه العمليات، على أن «بعض عمال الموانئ يقومون بذلك من أجل المال، لكن معظمهم يتعرض للتهديد أو الضغط». وقالت جيار: «يأتي المهربون إليهم عند بوابات المدرسة أو في المقاهي ويُظهرون لهم صورا لعائلاتهم»، مضيفة «يقولون لهم إنهم إذا لم يفعلوا ما يُطلب منهم، فسيواجهون متاعب. وبمجرد الانخراط في هذه العمليات، لا يمكننهم الخروج منها بتاتا». كما أن العمال الذين يقاومون هذه الطلبات يواجهون أساليب أكثر عنفا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لذلك

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لذلك
علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة

إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة
كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار

كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار
«الجائحة» تسهم في رواج سكاكين الطبخ اليابانية

«الجائحة» تسهم في رواج سكاكين الطبخ اليابانية
نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة

نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة
روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»

روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان
«الجائحة» تسهم في رواج سكاكين الطبخ اليابانية
«الجائحة» تسهم في رواج سكاكين الطبخ اليابانية
تفكيك مصنع ضخم للسجائر المقلدة في فرنسا
تفكيك مصنع ضخم للسجائر المقلدة في فرنسا
مقتل بريطانية في انهيار ثلجي بفرنسا
مقتل بريطانية في انهيار ثلجي بفرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
المزيد
سجن شريكة حياة جان- بول غيرلان بتهمة تعنيفه
سجن شريكة حياة جان- بول غيرلان بتهمة تعنيفه...
تجارة الكوكايين تتسرب ببطء إلى ميناء لوهافر الفرنسي
تجارة الكوكايين تتسرب ببطء إلى ميناء لوهافر الفرنسي...
القبض على أخطر رجال المافيا الإيطالية
القبض على أخطر رجال المافيا الإيطالية...
مقتل بريطانية في انهيار ثلجي بفرنسا
مقتل بريطانية في انهيار ثلجي بفرنسا...
تفكيك مصنع ضخم للسجائر المقلدة في فرنسا
تفكيك مصنع ضخم للسجائر المقلدة في فرنسا...
المزيد