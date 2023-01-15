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وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 04:00 مساء
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان
رئيس مجموعة «فولكسفاغن» السابق كارل هان في زفيكاو شرقي ألمانيا، 4 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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توفي كارل هان الذي ترأس مجموعة «فولكسفاغن» خلال فترة ذروة المجموعة الألمانية العملاقة في صناعة السيارات خلال الثمانينيات، عن 96 عاما، حسب ما قالت ناطقة باسم مؤسسة كارل وماريسا هان لوكالة «فرانس برس»، الأحد.

وذكرت جريدة «دي فيلت» الألمانية في وقت متأخر، السبت، أن هان توفي بسلام في منزله بفولفسبورغ، صباح السبت.

وترأس هان شركة «فولكسفاغن» بين العامين 1982 و1993، ويُنسب إليه الفضل في الإشراف على التغييرات الشاملة التي ساعدت في دفع الشركة إلى النجاح الدولي.

واستحوذت المجموعة على «سيات» و«سكودا» خلال فترة رئاسته، وبدأت أيضا في التوسع بالصين التي تشكّل حاليا سوقها الأهم.

بعد سقوط جدار برلين، عمل هان أيضا على ضمان توسّع «فولكسفاغن» في ألمانيا الشرقية السابقة وإعادة بناء مصنع الشركة في تسفيكاو الذي تُصنع فيه حاليا سيارات كهربائية.

وقالت جريدة «دي فيلت» إن «هان أرسى بقدرته على رصد الفرص وتحديد التوقيت والأسواق الناشئة، الأسس لنجاح فولكسفاغن».

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هان مولود العام 1926 في كيمنتس لعائلة من الصناعيين، ودرس الاقتصاد في ألمانيا وسويسرا وبريطانيا قبل أن يبدأ حياته المهنية مع شركة «فيات» في إيطاليا.

عمل أولا في شركة «فولكسفاغن» بأميركا الشمالية، ثم انتقل للعمل في شركة الإطارات «كونتيننتال» في هانوفر قبل أن يعود إلى المجموعة الألمانية كرئيس تنفيذي.

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