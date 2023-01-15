  • Alwasat News
Atwasat

شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 02:35 مساء
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي
تذكرة مشاركة في يانصيب ميغا ميليينز في واشنطن في 26 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن منظمو سحوبات يانصيب «ميغا ميليينز»، السبت، فوز شبكة سحبت في ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتحدة بجائزة تقارب 1,35 مليار دولار.

ولم تُعرف بعد هوية الجهة الفائزة، لكن شبكة واحدة نجحت في إيجاد الأرقام الستة الرابحة، ما خوّل صاحبها حصد ثاني أكبر جائزة في تاريخ «ميغا ميليينز» بعد الفوز بمبلغ 1,53 مليار دولار خلال سحب أقيم عام 2018.

وأوضح مدير الشركة القائمة على اليانصيب بات ماكدونالد أن «هذه المرة الرابعة التي تُربح فيها جائزة لا تقل عن مليار دولار في تاريخ ميغا ميليينز»، وفق «فرانس برس».

- 2.04 مليار دولار يحصل عليها فائز بيانصيب «باوربول»

وفي هذا السحب الذي أجري يوم الجمعة في 13 الشهر الجاري، وهو تاريخ يُنظر إليه على أنه نذير شؤم من البعض فيما يعتبره آخرون في المقابل فرصة مناسبة للفوز بألعاب الحظ، وجد 14 شخصاً في عشر ولايات أميركية الأرقام الخمسة الصحيحة 30، 43، 45، 46، 61. لكن شبكة واحدة مسحوبة في ولاية ماين وجدت الرقم الصحيح السادس، 14، ما خوّل صاحبها الفوز بالجائزة العملاقة.

وواصلت قيمة الجائزة الكبرى ارتفاعها منذ 14 أكتوبر. ويقام السحب المقبل لهذا اليانصيب الثلاثاء، مع جائزة كبرى محددة بعشرين مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأصليون» يعثرون على «مقابر أطفال» محتملة في كندا
«الأصليون» يعثرون على «مقابر أطفال» محتملة في كندا
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
100 جنيه غرامة رشق الملك بالبيض
100 جنيه غرامة رشق الملك بالبيض
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
المزيد
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان...
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي...
مصالحة محتملة بين هاري وأفراد العائلة الملكية
مصالحة محتملة بين هاري وأفراد العائلة الملكية...
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات...
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية...
المزيد