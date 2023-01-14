استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

هرب نمر ملطخ من حديقة حيوانات مدينة دالاس الأميركية، غير أن استمتاعه بالحرية لم يدم طويل، إذ رُصد الجمعة قرب حظيرته.

ورغم أن الحيوان لم يغامر بعيد، فإن هروب أنثى النمر «نوفا» استدعى إلى إغلاق حديقة الحيوانات، حيث أجرى شرطيون عمليات بحث، استخدموا خلالها مسيّرات مزودة بقدرات تفتيش بالأشعة تحت الحمراء للبحث في المواقع المخفية بين الأشجار، وفق «فرانس برس».

وكتبت حديقة الحيوانات على «تويتر» أنها «سعيدة بالإبلاغ» عن تحديد موقع أنثى النمر نوفا «داخل حديقة الحيوانات بعد ظهر اليوم» الجمعة.

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وأضافت «كانت موجودة قرب موقعها الأصلي، وتمكنت الفرق من تأمين عودتها قبل الساعة 17:15 (23:15 توقيت غرينتش)».

وكان موظفون قد لاحظوا فقدان «نوفا» صباح الجمعة، عندما تفحصوا القفص الذي يتشاركه هذا الحيوان البالغ أربع سنوات مع أخته «لونا»، ورصدوا تمزقاً في شبكة القفص.

ولاية تكساس

وأكد نائب الرئيس المسؤول عن رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات الواقعة في ولاية تكساس، هاريسون إيدل، أن النمور الملطخة «لا تشكل خطرا على البشر بشكل عام».

وتزن «نوفا» ما بين تسعة و11 كيلوغراما، وفق إيدل. وتتحدر النمور الملطخة من جبال الهملايا وأجزاء من جنوب شرق آسيا والصين.