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100 جنيه غرامة رشق الملك بالبيض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 10:27 صباحا
100 جنيه غرامة رشق الملك بالبيض
الملك تشارلز الثالث بعدما رشق رجل البيض في اتجاهه، 9 نوفمبر 2022، يورك شمال إنجلترا (أ ف ب)
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غرم شاب بمبلغ 100 جنيه إسترليني، نظير رشقه بيضة في اتجاه الملك تشارلز الثالث، خلال زيارة له إلى مدينة لوتن في شمال لندن، في ديسمبر.

واعترف المتهم هاري سبارتاكوس ماي (21 عاما) بإخلاله بالنظام العام، بذنبه في الأفعال التي اتُّهم بارتكابها، أمام محكمة وستمنستر في لندن، حسب «فرانس برس».

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وأكد المدعي العام خلال الجلسة أنّ هاري أوضح سبب تصرّفه لعناصر الشرطة الذين أوقفوه واستجوبوه، قائلا لهم إن زيارة الملك إلى مدينة لوتون «الفقيرة» الواقعة شمال لندن بتاريخ السادس من ديسمبر، تنطوي على «قلة ذوق» من جانبه.

وردّ القاضي «قمتَ باستهداف شخص ما، أيا تكن دوافعك». ولم يبد الشاب الذي كان حاضرا في الجلسة أي ردة فعل، تحديدا عند تلاوة الأفعال التي اتُّهم بها.

وأوضح وكيل الدفاع عنه أنه «نادم جدّا» على فعلته. إضافة إلى الغرامة، سيتعين على هاري ماي دفع 85 جنيها إسترلينيا كتكاليف المحكمة.

وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء مسؤولين في المدينة وجمعيات خيرية وزيارة معبد جديد للسيخ.

رشق الملك بالبيض
وفي مطلع نوفمبر، أوقف رجل في الثالثة والعشرين من العمر في يورك شمال إنجلترا، بعدما رمى البيض في اتجاه الملك الجديد، فيما كان الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين في وسط المدينة بصحبة زوجته كاميلا.

ومن المقرر أن يمثل أمام إحدى محاكم يورك في 20 يناير بتهمة القيام بـ«سلوك تهديدي».

وهتف الشاب «هذا البلد بُني بدماء العبيد»، قبل أن توقفه الشرطة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة النداءات لمراجعة الماضي الاستعماري في البلاد». وجرى إطلاق سراح المشتبه فيه لاحقاً بكفالة.

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