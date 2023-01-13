آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الضفة الشرقية لنهر الأردن، الجمعة، مشاركة آلاف المسيحيين الكاثوليك في قداس احتفالي بيوم الحج السنوي لموقع «المغطس».

وحضر أكثر من خمسة آلاف شخص القداس الذي أقيم في «كنيسة معمودية السيد المسيح» بموقع «المغطس» الذي تفيد الروايات بأن المسيح تعمّد فيه، على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان، بحسب «فرانس برس».

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وكان القداس الاحتفالي السنوي أقيم عام 2021 بحضور رجال الدين دون مصلين، في ظل إجراءات صحية مشددة لمواجهة جائحة كورونا، بينما اقتصر على عدد محدد بألف شخص عام 2022.

وقال الأب رفعت بدر، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في الأردن في كلمة خلال مؤتمر صحفي قبيل القداس «هذا طبعا اليوم الأول (للحج) بعد زوال جائحة كورونا، حيث احتفلنا العام الماضي مع ألف شخص فقط».

واضاف «اليوم هو الثالث والعشرون لهذه المسيرة الطيبة مسيرة الحج إلى هذا الموقع المقدس ونستقبل معكم أكثر من خمسة آلاف حاج وحاجة من مدننا وقرانا وكنائسنا الكاثوليكية».

موكب الكهنة

وسار موكب من عشرات الكهنة، يتقدمهم بطريرك القدس اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا، على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى نهر الأردن حيث ملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس.

وخلال القداس بارك الكهنة مياه النهر ورشوا المشاركين بها، استذكارا لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب ما تفيد الروايات.

هنا المغطس

وموقع «المغطس» في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وأدرجته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» على قائمة التراث العالمي عام 2015.

وذكر بدر خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة، أن «عدد زوار موقع المغطس خلال 2022 بلغ نحو 200 ألف» من السياح العرب والأجانب.

ويشكل المسيحيون في الأردن ما يزيد على 6 % من عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين.