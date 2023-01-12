تأسيس أول منتدى للإعلاميات التونسيات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة من الإعلاميات التونسيات عن تأسيس أول منتدى يجمع المشتغلات في الحقل الإعلامي، وذلك لأول مرة في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد الثلاثاء، جرى خلاله استعراض مبادرة تأسيس ما اتفق على تسميته بـ«منتدى الإعلاميات التونسيات» الأول من نوعه في البلاد، بحسب بيان صادر عن العضوات.

أول منتدى للإعلاميات التونسيات

واعتبرت المشاركات أن الواقع الإعلامي اليوم يحثهن على «بعث هيكل يجمع الإعلاميات التونسيات بمختلف انتماءاتهن المهنية، ويكون صوتهن المسموع في الداخل والخارج، خاصة أن للإعلامية التونسية حضورا مميزا في المحافل العربية والأجنبية، والكفاءة التي تجعلها محط أنظار كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والدولية»، وفق البيان.

أهداف المنتدى

وأضاف البيان أن المنتدى يهدف المنتدى إلى «تفعيل المشاركة في التظاهرات والندوات العربية والدولية وخلق حلقات تعاون وشراكة مع الهياكل المشابهة عربيا ودوليا وإرساء برامج تبادل الخبرات في المجال الإعلامي»، كما سيسعى المنتدى إلى «رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات التونسيات سواء داخل المؤسسة التي تعمل بها أو أثناء قيامها بالعمل الميداني». ويسعى المنتدى إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، بالتنسيق مع المختصين والخبراء والمنظمات المحلية والدولية المعنية.

ويرأس المنتدى إيمان بحرون، ونائبتها نائبة ندى بن شعبان، فيما يرأسه شرفيًا آمنة صولة. وجرى اختيار ناجية السميري صباح توجاني كاتبة عامة، وعفاف الغربي مكلفة بالتعاون العربي والدولي، ومساعدتها جيهان لغماري، سهير لحياني مكلفة بالبحوث والدراسات، ونعيمة شرميطي مكلفة بالإعلام، ونايلة الساحلي مكلفة بالتأطير والتكوين، ومساعدتها كريمة الوسلاتي، وأحلام المساحلي مكلفة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات ومساعدتها نهال محمد، وسعيدة الزغبي مكلفة بالتخطيط والبرمجة.

صورة تذكارية على هامش تدشين أول منتدى للإعلاميات التونسيات، الثلاثاء 10 يناير 2023 (الإنترنت)