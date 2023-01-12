  • Alwasat News
Atwasat

تأسيس أول منتدى للإعلاميات التونسيات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 10:18 مساء
تأسيس أول منتدى للإعلاميات التونسيات
جانب من تدشين أول منتدى للإعلاميات التونسيات، الثلاثاء 10 يناير 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مجموعة من الإعلاميات التونسيات عن تأسيس أول منتدى يجمع المشتغلات في الحقل الإعلامي، وذلك لأول مرة في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد الثلاثاء، جرى خلاله استعراض مبادرة تأسيس ما اتفق على تسميته بـ«منتدى الإعلاميات التونسيات» الأول من نوعه في البلاد، بحسب بيان صادر عن العضوات.

أول منتدى للإعلاميات التونسيات
واعتبرت المشاركات أن الواقع الإعلامي اليوم يحثهن على «بعث هيكل يجمع الإعلاميات التونسيات بمختلف انتماءاتهن المهنية، ويكون صوتهن المسموع في الداخل والخارج، خاصة أن للإعلامية التونسية حضورا مميزا في المحافل العربية والأجنبية، والكفاءة التي تجعلها محط أنظار كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والدولية»، وفق البيان.

أهداف المنتدى
وأضاف البيان أن المنتدى يهدف المنتدى إلى «تفعيل المشاركة في التظاهرات والندوات العربية والدولية وخلق حلقات تعاون وشراكة مع الهياكل المشابهة عربيا ودوليا وإرساء برامج تبادل الخبرات في المجال الإعلامي»، كما سيسعى المنتدى إلى «رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات التونسيات سواء داخل المؤسسة التي تعمل بها أو أثناء قيامها بالعمل الميداني». ويسعى المنتدى إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، بالتنسيق مع المختصين والخبراء والمنظمات المحلية والدولية المعنية.

ويرأس المنتدى إيمان بحرون، ونائبتها نائبة ندى بن شعبان، فيما يرأسه شرفيًا آمنة صولة. وجرى اختيار ناجية السميري صباح توجاني كاتبة عامة، وعفاف الغربي مكلفة بالتعاون العربي والدولي، ومساعدتها جيهان لغماري، سهير لحياني مكلفة بالبحوث والدراسات، ونعيمة شرميطي مكلفة بالإعلام، ونايلة الساحلي مكلفة بالتأطير والتكوين، ومساعدتها كريمة الوسلاتي، وأحلام المساحلي مكلفة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات ومساعدتها نهال محمد، وسعيدة الزغبي مكلفة بالتخطيط والبرمجة.

صورة تذكارية على هامش تدشين أول منتدى للإعلاميات التونسيات، الثلاثاء 10 يناير 2023 (الإنترنت)
صورة تذكارية على هامش تدشين أول منتدى للإعلاميات التونسيات، الثلاثاء 10 يناير 2023 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا

بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال ...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»

حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»
الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا

الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا
النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين

النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
المزيد
تأسيس أول منتدى للإعلاميات التونسيات
تأسيس أول منتدى للإعلاميات التونسيات...
زبون غاضب يقتحم أحد الفنادق بسيارته
زبون غاضب يقتحم أحد الفنادق بسيارته...
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا...
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود...
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية...
المزيد